Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 1776,6 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 1929,08 млрд руб.

26 февраля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 26 февраля составили по Российской Федерации 1776,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1475,8 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2507,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2151,3 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 26 февраля составили 1929,08 млрд руб. против 1928,41568 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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