ЦБ РФ установил курс доллара США с 23 февраля в размере 65,5149 руб., курс евро - 74,3332 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 23 февраля, составляет 74,3332 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 3,69 коп.

23 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 23 февраля, составляет 65,5149 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 2,52 коп.

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Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 18,4 пункта (0,745%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2488,63 пункта. Индекс РТС продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС повысился на... Индекс РТС продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС повысился на... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 42219,761 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 346,385 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 44 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,7539 руб. Минимальный курс юаня составил 9,7405 руб., максимальный - 9,7705... Минимальный курс юаня составил 9,7405 руб., максимальный - 9,7705... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 119 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 65,5183 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 41 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,2985 руб. Минимальный курс евро составил 74,09 руб.,... Минимальный курс евро составил 74,09 руб.,... читать дальше

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"Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ") утвердило выпуск жилищных облигаций с ипотечным покрытием объемом 72 млрд 973,525 млн рублей, говорится в сообщении компании. Размещение выпуска пройдет по открытой подписке в рамках программы облигаций серии АИЖК-002, зарегистрированной... Размещение выпуска пройдет по открытой подписке в рамках программы облигаций серии АИЖК-002, зарегистрированной... читать дальше

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Рынок акций РФ, открывшийся незначительными разнонаправленными изменениями, завершил пятницу на позитиве. Европейские фондовые индексы демонстрировали повышательный тренд в ходе торгов. Европейские фондовые индексы демонстрировали повышательный тренд в ходе торгов. Фондовые индексы АТР преимущественно выросли по итогам торгов, при этом... Фондовые индексы АТР преимущественно выросли по итогам торгов, при этом... читать дальше

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Федеральный верховный суд (BGH) Германии в Карлсруэ признал, что программное обеспечение в дизельных автомобилях, искажающее данные о содержании вредных веществ в выхлопных газах, может считаться дефектом. "В случае транспортных средств, поставленных покупателям с... "В случае транспортных средств, поставленных покупателям с... читать дальше

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Розничные продажи в Канаде в декабре 2018 года снизились на 0,1% относительно предыдущего месяца, когда было зафиксировано падение показателя на 0,9%, свидетельствуют данные Статистического управления страны. Динамика показателя оказалась лучше прогнозов: аналитики ожидали, что... читать дальше

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В январе российские нефтяные компании (НК) пробурили 54,2 тыс. м разведочных скважин, что на 5,2% меньше, чем в январе 2018 года. По данным ФГБУ "ЦДУ ТЭК", проходка в эксплуатационном бурении в рассматриваемый месяц снизилась на 4,4% и достигла 2123,0 тыс.... По данным ФГБУ "ЦДУ ТЭК", проходка в эксплуатационном бурении в рассматриваемый месяц снизилась на 4,4% и достигла 2123,0 тыс.... читать дальше

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В Совете ЕС в настоящее время параллельно проходят две санкционные процедуры в отношении России на этапах, предшествующих окончательному утверждению проектов государствами-членами Евросоюза, сообщил в пятницу "Интерфаксу" в Берлине европейский дипломатический... читать дальше

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Американские фондовые индексы в начале торгов повышаются на оптимизме в отношении торговых переговоров между США и Китаем. Таким образом, Dow Jones Industrial Average и Nasdaq Composite могут завершить в плюсе девятую неделю подряд, а Standard & Poor's 500 - четвертую,... Таким образом, Dow Jones Industrial Average и Nasdaq Composite могут завершить в плюсе девятую неделю подряд, а Standard & Poor's 500 - четвертую,... читать дальше

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Аэропорт "Пулково" (Санкт-Петербург) в январе 2019 году обслужил 1 млн 230,15 тыс. пассажиров, что на 14% превышает показатель января 2018 года, сообщила пресс-служба ООО "Воздушные ворота северной столицы" (ВВСС, оператор аэропорта) Пассажиропоток на внутренних... Пассажиропоток на внутренних... читать дальше

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Руководство Германии продлит действие контракта нынешнего председателя Бундесбанка Йенса Вайдмана, истекающего в конце апреля, еще на восемь лет, сообщает Handelsblatt. По данным издания, правительство страны после консультации с исполнительным советом ЦБ предложит президенту... читать дальше

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АО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 12-го купона биржевых облигаций серии БО-12 в размере 6% годовых, говорится в сообщении компании. РЖД разместили 12-й выпуск биржевых облигаций на 25 млрд рублей в сентябре 2013 года по открытой подписке. Ставка... РЖД разместили 12-й выпуск биржевых облигаций на 25 млрд рублей в сентябре 2013 года по открытой подписке. Ставка... читать дальше

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Правительство РФ подтвердило общий подход по дивидендам госкомпаний в 50% от чистой прибыли, при этом для естественных монополий размер выплат будет определяться с учетом осуществления инвестпрограмм. Соответствующие поручения содержатся в протоколе состоявшегося в конце января... читать дальше

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