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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 66,247 руб.
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Промпроизводство выросло в январе на 1,1%
В январе рост промпроизводства в РФ, по данным Росстата, замедлился до 1,1% после повышения на 2% в декабре. Аналитики ожидали замедления роста лишь до 1,6%. Рост стал минимальным с декабря 2017 года
 
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ЦБ попросил банки на первое время сделать переводы по СБП бесплатными
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19 февраля 2019 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 66,247 руб.

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19 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 19 февраля, составляет 66,247 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 45,74 коп.

Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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НОВОСТИ
19 февраля 2019 года 13:03
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 65,56/66,88 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 65,56/66,88 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 12 коп., Cредний курс продажи...
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19 февраля 2019 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск 19 февраля средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 65,85/66,59 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 65,85/66,59 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки не изменился, средний...
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19 февраля 2019 года 13:03
Cредний курс покупки/продажи наличного евро в банках Москвы на 13:00 мск составил 74,28/75,64 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 74,28/75,64 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 8 коп., Cредний курс продажи упал на...
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19 февраля 2019 года 13:02
Азиатские рынки акций завершили торги разнонаправленно
По итогам торгов во вторник азиатские фондовые индексы изменились разнонаправленно. Рынки Японии и Китая закрылись на позитиве, Гонконг - в миноре.

Японский индекс Nikkei 225 поднялся по итогам торгов на 0,1%, более широкий индикатор Topix - на 0,3%.

Японский...    читать дальше
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19 февраля 2019 года 12:57
В 3-м квартале банки вернули клиентам похищенные мошенниками 239 млн рублей - ЦБ
Банки РФ в третьем квартале 2018 года вернули клиентам-физлицам похищенные мошенниками 239 млн рублей, сообщил зампред Банка России Дмитрий Скобелкин журналистам в кулуарах Уральского форума информбезопасности финансовой сферы.

По закону банки должны возвращать...    читать дальше
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19 февраля 2019 года 12:55
Безработица в Великобритании в 4-м квартале составила 4%
Безработица в Великобритании, рассчитанная по методике Международной организации труда (МОТ), в 4-м квартале 2018 года составила 4,0%, практически не изменившись по сравнению с июлем-сентябрем, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS) страны....    читать дальше
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19 февраля 2019 года 12:47
Председатель ЕК не исключил переноса сроков Brexit
Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер не исключил, что Brexit может быть перенесен на более поздний срок, и что Великобритания, таким образом, примет участие в выборах в Европарламент в мае этого года.

Он заявил об этом в интервью газете...    читать дальше
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19 февраля 2019 года 12:46
АКРА присвоило выпуску облигаций Тойота банка на 3 млрд руб. рейтинг "ААА(RU)"
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) 19 февраля присвоило выпуску облигаций Тойтота банка серии БО-001P-02 объемом 3 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне "ААА(RU)", сообщается в пресс-релизе АКРА.

Эмиссия является старшим необеспеченным долгом банка....    читать дальше
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19 февраля 2019 года 12:39
Moody's может снизить рейтинги Nissan
Международное рейтинговое агентство Moody's Japan K.K. поставило рейтинги японской компании Nissan Motor Co. "A2" на пересмотр с возможностью снижения из-за ухудшения прогнозов Nissan и проблем корпоративного управления, говорится в сообщении Moody's.

Рейтинговое...    читать дальше
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19 февраля 2019 года 12:34
Экспорт часов из Швейцарии в январе подрос на 0,2%
Экспорт часов из Швейцарии в январе 2019 года увеличился на 0,2% после снижения на 2,8% в декабре и роста на 3,9% в ноябре, свидетельствуют данные Федерации швейцарской часовой промышленности. Поставки швейцарских часов за рубеж в прошлом месяце составили 1,623 млрд швейцарских...    читать дальше
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19 февраля 2019 года 12:26
HSBC отчитался о росте показателей в 2018 году
Чистая прибыль британского HSBC Holdings Plc, крупнейшего банка Европы, по итогам минувшего года выросла на 30% - до $12,61 млрд по сравнению с $9,68 млрд годом ранее.

Доналоговая прибыль увеличилась на 16%, до $19,89 млрд, что оказалось хуже среднего прогноза...    читать дальше
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19 февраля 2019 года 12:18
Число официальных безработных в России за неделю выросло на 2,3%
Число официально зарегистрированных безработных в России за неделю с 6 по 13 февраля выросло на 2,3% - до 763,89 тыс. человек, говорится в сообщении пресс-службы Минтруда, поступившем в "Интерфакс". Там отметили, что увеличение безработицы можно связать, во-первых, с "сезонным...    читать дальше
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19 февраля 2019 года 12:11
Госдумой принят закон о сокращении исполнительных сборов для валютных и солидарных должников по ипотеке
Госдума на заседании во вторник приняла в третьем окончательном чтении закон об уменьшении финансовой нагрузки на ипотечных должников, у которых средства взыскиваются в рамках исполнительных процедур.

Принятый закон предлагает ввести однократное взыскание...    читать дальше
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19 февраля 2019 года 12:03
Банки предлагают распространить на "вторичку" льготную ипотеку для семей с детьми
Сразу несколько крупных банков обратились в Министерство финансов с предложениями сделать льготную ипотеку для семей с детьми более доступной, пишут "Известия". Так, Абсолют банк направил соответствующие письма в Минфин и Минстрой еще в конце прошлого года, сообщила газете...    читать дальше
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19 февраля 2019 года 11:53
Госдума займется расследованием фейков о законопроектах
Госдума намерена расследовать, откуда взялись фейковые новости, которые касаются ее работы.

"Наши граждане не должны подвергаться постоянным стрессам, которые носят надуманный характер, и мы должны сделать все для того, чтобы защитить правдивость, объективность,...    читать дальше
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19 февраля 2019 года 11:45
Доллар подешевел на 4,5 коп.
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" по состоянию на 11:30 мск, на основе которого происходит процесс курсообразования доллара на следующий день, снизился на 4,45 коп. - до 66,2025...    читать дальше
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