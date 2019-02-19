ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 66,247 руб.

19 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 19 февраля, составляет 66,247 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 45,74 коп.

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 65,56/66,88 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 12 коп., Cредний курс продажи...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 65,85/66,59 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки не изменился, средний...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 74,28/75,64 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 8 коп., Cредний курс продажи упал на...

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По итогам торгов во вторник азиатские фондовые индексы изменились разнонаправленно. Рынки Японии и Китая закрылись на позитиве, Гонконг - в миноре. Японский индекс Nikkei 225 поднялся по итогам торгов на 0,1%, более широкий индикатор Topix - на 0,3%. Японский индекс Nikkei 225 поднялся по итогам торгов на 0,1%, более широкий индикатор Topix - на 0,3%. Японский... Японский... читать дальше

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Банки РФ в третьем квартале 2018 года вернули клиентам-физлицам похищенные мошенниками 239 млн рублей, сообщил зампред Банка России Дмитрий Скобелкин журналистам в кулуарах Уральского форума информбезопасности финансовой сферы. По закону банки должны возвращать... По закону банки должны возвращать... читать дальше

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Безработица в Великобритании, рассчитанная по методике Международной организации труда (МОТ), в 4-м квартале 2018 года составила 4,0%, практически не изменившись по сравнению с июлем-сентябрем, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS) страны.... читать дальше

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Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер не исключил, что Brexit может быть перенесен на более поздний срок, и что Великобритания, таким образом, примет участие в выборах в Европарламент в мае этого года. Он заявил об этом в интервью газете... Он заявил об этом в интервью газете... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) 19 февраля присвоило выпуску облигаций Тойтота банка серии БО-001P-02 объемом 3 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне "ААА(RU)", сообщается в пресс-релизе АКРА. Эмиссия является старшим необеспеченным долгом банка.... Эмиссия является старшим необеспеченным долгом банка.... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Moody's Japan K.K. поставило рейтинги японской компании Nissan Motor Co. "A2" на пересмотр с возможностью снижения из-за ухудшения прогнозов Nissan и проблем корпоративного управления, говорится в сообщении Moody's. Рейтинговое... Рейтинговое... читать дальше

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Экспорт часов из Швейцарии в январе 2019 года увеличился на 0,2% после снижения на 2,8% в декабре и роста на 3,9% в ноябре, свидетельствуют данные Федерации швейцарской часовой промышленности. Поставки швейцарских часов за рубеж в прошлом месяце составили 1,623 млрд швейцарских... читать дальше

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Чистая прибыль британского HSBC Holdings Plc, крупнейшего банка Европы, по итогам минувшего года выросла на 30% - до $12,61 млрд по сравнению с $9,68 млрд годом ранее. Доналоговая прибыль увеличилась на 16%, до $19,89 млрд, что оказалось хуже среднего прогноза... Доналоговая прибыль увеличилась на 16%, до $19,89 млрд, что оказалось хуже среднего прогноза... читать дальше

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Число официально зарегистрированных безработных в России за неделю с 6 по 13 февраля выросло на 2,3% - до 763,89 тыс. человек, говорится в сообщении пресс-службы Минтруда, поступившем в "Интерфакс". Там отметили, что увеличение безработицы можно связать, во-первых, с "сезонным... читать дальше

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Госдума на заседании во вторник приняла в третьем окончательном чтении закон об уменьшении финансовой нагрузки на ипотечных должников, у которых средства взыскиваются в рамках исполнительных процедур. Принятый закон предлагает ввести однократное взыскание... Принятый закон предлагает ввести однократное взыскание... читать дальше

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Сразу несколько крупных банков обратились в Министерство финансов с предложениями сделать льготную ипотеку для семей с детьми более доступной, пишут "Известия". Так, Абсолют банк направил соответствующие письма в Минфин и Минстрой еще в конце прошлого года, сообщила газете... читать дальше

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Госдума намерена расследовать, откуда взялись фейковые новости, которые касаются ее работы. "Наши граждане не должны подвергаться постоянным стрессам, которые носят надуманный характер, и мы должны сделать все для того, чтобы защитить правдивость, объективность,... "Наши граждане не должны подвергаться постоянным стрессам, которые носят надуманный характер, и мы должны сделать все для того, чтобы защитить правдивость, объективность,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" по состоянию на 11:30 мск, на основе которого происходит процесс курсообразования доллара на следующий день, снизился на 4,45 коп. - до 66,2025... читать дальше

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