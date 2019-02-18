.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,7787 руб.
.
ГЛАВНОЕ
Промпроизводство выросло в январе на 1,1%
В январе рост промпроизводства в РФ, по данным Росстата, замедлился до 1,1% после повышения на 2% в декабре. Аналитики ожидали замедления роста лишь до 1,6%. Рост стал минимальным с декабря 2017 года
 
Орешкин: в долгосрочной перспективе рубль будет плавно укрепляться
Краткосрочная волатильность рубля на валютном рынке сохранится, но в долгосрочной перспективе он устойчив и будет плавно укрепляться в реальном выражении, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин в передаче "Действующие лица с Наилей...
 
Гонка цен на новые автомобили в России началась
С начала 2019 года практически все автопроизводители обновили ценники, объясняя это увеличением ставки НДС с 18% до 20%. В среднем колебание цены не было драматичным и вполне соотносилось с ежегодной индексацией автопроизводителей на 2-3% в связи с...
 
Пенсионный фонд может сменить свой статус
Пенсионный фонд России (ПФР) представит правительству предложения об изменении своего правового статуса к 1 апреля этого года, сообщил на инвестфоруме в Сочи глава ПФР Антон Дроздов. "У нас есть два диаметрально противоположных мнения — это...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
.

18 февраля 2019 года 19:15

Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,7787 руб.

 0  
18 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 454 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,7787 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,7621 руб., максимальный - 9,798 руб. Было заключено 134 сделки. Объем торгов составил 265,83 млн руб., что на 70% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,7791 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
 

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
18 февраля 2019 года 19:31
Ставка 15-20-го купонов облигаций ВЭБа 21-й серии - 8,82%
ВЭБ установил ставку 15-20-го купонов облигаций 21-й серии в размере 8,82% годовых, говорится в сообщении кредитной организации.

Банк разместил 20-летние облигации 21-й серии объемом 15 млрд рублей в марте 2012 года. Бумаги имеют 40 полугодовых купонов. Ставка текущего...    читать дальше
.
18 февраля 2019 года 19:30
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 18 февраля снизилась на 0,11% и составила 41415,847 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 41415,847 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 47,042 млрд руб., или на...
.
18 февраля 2019 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 74,9271 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2089 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,9271 руб.

Минимальный курс евро составил 74,7925 руб.,...    читать дальше
.
18 февраля 2019 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 66,2227 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 4343 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 66,2227 руб.

Минимальный курс доллара США составил...    читать дальше
.
18 февраля 2019 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,7787 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 454 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,7787 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,7621 руб., максимальный - 9,798...    читать дальше
.
18 февраля 2019 года 18:58
Индекс МосБиржи снизился на 0,7%, индекс РТС - всего на 0,04%
Рынок акций РФ, открывшийся в плюсе, завершил понедельник в красной зоне.

Европейские фондовые индексы росли в начале торгов, днем изменялись без единой динамики, потом снова демонстрировали в основном мажорный настрой.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского...    читать дальше
.
18 февраля 2019 года 18:54
"ИнфоВотч" установил ставку 5-8-го купонов облигаций серии 001Р-01 в размере 14%
О "ИнфоВотч" установило ставку 5-8-го купонов облигаций серии 001Р-01 в размере 14% годовых, говорится в сообщении компании.

Бумаги объемом 400 млн рублей компания разместила в марте 2018 года на два года. Ставка 1-го купона установлена в размере 14,5% годовых, к ней...    читать дальше
.
18 февраля 2019 года 18:53
Около 45% японских компаний, работающих в РФ, ощущают влияние на свой бизнес политики импортозамещения
Около 45% японских компаний, работающих в России, ощущают влияние политики импортозамещения на свой бизнес в РФ, следует из данных исследования "Деятельность японских компаний в России в 2018 году", подготовленного Японской организацией по развитию внешней...    читать дальше
.
18 февраля 2019 года 18:47
Экспортные цены на российскую пшеницу снижаются вслед за биржами - эксперты
Экспортные цены на пшеницу в РФ снижаются вслед за падением цен на мировом рынке, следует из мониторинга "СовЭкона".

Так, на минувшей неделе мартовский контракт на Парижской бирже подешевел на 4% - до 195 евро за тонну ($220,5 за тонну). Это самое сильное недельное...    читать дальше
.
18 февраля 2019 года 18:39
Нефть дорожает на фоне ослабления доллара, Brent торгуется на уровне $66,5 за баррель
К вечеру нефтяные цены вернулись к росту благодаря снижению курса доллара США к основным мировым валютам.

Цена апрельских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:27 мск увеличилась на $0,26 (0,39%) - до $66,51 за баррель.

Стоимость фьючерса на...    читать дальше
.
18 февраля 2019 года 18:30
К 2022 году госдолг регионов РФ вырастет в 1,3 раза, прогнозирует Минфин
На 1 января 2019 года государственный долг субъектов РФ и муниципалитетов составил 2,206 трлн рублей, а к 1 января 2022 г. может вырасти в 1,3 раза - до 2,907 трлн рублей, следует из презентации Минфина, которая была представлена на заседании комитета по бюджету Госдумы в...    читать дальше
.
18 февраля 2019 года 18:21
Белоруссия рассчитывает вернуться к максимальному уровню товарооборота с ЕС - Румас
В этом году Белоруссия и Европейский союз могут вернуться к максимальному уровню товарооборота, который был у сторон в 2012 году - $26,9 млрд, заявил в понедельник премьер-министр страны Сергей Румас на встрече с европейским комиссаром по бюджету и человеческим ресурсам...    читать дальше
.
18 февраля 2019 года 18:12
Саудовская Аравия намерена инвестировать в экономику Пакистана $20 млрд
Саудовская Аравия планирует вложить в экономику Пакистана $20 млрд, заявил наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман Аль Сауд, совершающий поездку по азиатским странам.

"Мы строим великое будущее для Саудовской Аравии и Пакистана", - заявил принц в ходе...    читать дальше
.
18 февраля 2019 года 18:03
Китай за 3 года более чем в 5 раз увеличил поставки черной икры в Россию
Китай за последние 3 года увеличил официальные поставки черной икры в Россию с 3,5 тонны почти до 18 тонн, т.е. более чем в 5 раз. Оценок неофициального ввоза нет.

"За три года увеличение поставок (черной икры из Китая) произошло с 3,5 тонны до почти 18 тонн в прошлом...    читать дальше
.
18 февраля 2019 года 17:54
Российским гостиницам присвоят звезды
Премьер России Дмитрий Медведев утвердил положение об обязательной классификации российских отелей.

"Теперь все отели должны будут получать так называемые звезды, причем в обязательном порядке, - сказал Д.Медведев в понедельник на совещании с...    читать дальше
.
18 февраля 2019 года 17:45
"Эксперт РА" присвоил рейтинг облигациям "Икс 5 Финанс" серии 001Р-04 на уровне "ruAA"
ейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило кредитный рейтинг выпуску облигаций "Икс 5 Финанс" (SPV-компания X5 Retail (MOEX: FIVE) Group) серии 001Р-04 объемом 5 млрд рублей на уровне "ruAA", отмечается в сообщении агентства.

По данному выпуску не предусмотрены...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.