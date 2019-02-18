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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 110,2 млрд руб.
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18 февраля 2019 года 10:29
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 110,2 млрд руб.
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18 февраля. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 18 февраля по данным на начало операционного дня снизилось до 110,2 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 116,7 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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.18 февраля 2019 года 19:15
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.18 февраля 2019 года 19:15
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Рынок акций РФ, открывшийся в плюсе, завершил понедельник в красной зоне. Европейские фондовые индексы росли в начале торгов, днем изменялись без единой динамики, потом снова демонстрировали в основном мажорный настрой. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского... читать дальше
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О "ИнфоВотч" установило ставку 5-8-го купонов облигаций серии 001Р-01 в размере 14% годовых, говорится в сообщении компании. Бумаги объемом 400 млн рублей компания разместила в марте 2018 года на два года. Ставка 1-го купона установлена в размере 14,5% годовых, к ней... читать дальше
.18 февраля 2019 года 18:53
Около 45% японских компаний, работающих в РФ, ощущают влияние на свой бизнес политики импортозамещения
Около 45% японских компаний, работающих в России, ощущают влияние политики импортозамещения на свой бизнес в РФ, следует из данных исследования "Деятельность японских компаний в России в 2018 году", подготовленного Японской организацией по развитию внешней... читать дальше
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Экспортные цены на пшеницу в РФ снижаются вслед за падением цен на мировом рынке, следует из мониторинга "СовЭкона". Так, на минувшей неделе мартовский контракт на Парижской бирже подешевел на 4% - до 195 евро за тонну ($220,5 за тонну). Это самое сильное недельное... читать дальше
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На 1 января 2019 года государственный долг субъектов РФ и муниципалитетов составил 2,206 трлн рублей, а к 1 января 2022 г. может вырасти в 1,3 раза - до 2,907 трлн рублей, следует из презентации Минфина, которая была представлена на заседании комитета по бюджету Госдумы в... читать дальше
.18 февраля 2019 года 18:21
В этом году Белоруссия и Европейский союз могут вернуться к максимальному уровню товарооборота, который был у сторон в 2012 году - $26,9 млрд, заявил в понедельник премьер-министр страны Сергей Румас на встрече с европейским комиссаром по бюджету и человеческим ресурсам... читать дальше
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