Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2692 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 1848,72 млрд руб.

14 февраля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 14 февраля составили по Российской Федерации 2692 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2312,3 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 3300,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2935,2 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 14 февраля составили 1848,72 млрд руб. против 1333,04969 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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