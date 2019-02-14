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Французская Total создала совместное предприятие с госкомпанией Саудовской Аравии Saudi Aramco по развитию сети по снабжению топливом в Саудовской Аравии, сообщила французская компания. СП создано на паритетной основе, в течение шести лет оно инвестирует около $1 млрд в рынок... читать дальше

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азпромбанк полностью разместил облигации серии 001Р-06Р объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Как сообщалось, Газпромбанк 7 февраля провел сбор заявок на бонды, по итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена на уровне 9,05% годовых.... Как сообщалось, Газпромбанк 7 февраля провел сбор заявок на бонды, по итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена на уровне 9,05% годовых.... читать дальше

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Глава банка ВТБ Андрей Костин считает, что Россия совместно с другими странами может изменить ситуацию с долларовыми расчетами за 5-10 лет. "Если мы системно будем работать с нашими партнерами в Азии, Африке, в Европе по расширению недолларовых расчетов, то в... "Если мы системно будем работать с нашими партнерами в Азии, Африке, в Европе по расширению недолларовых расчетов, то в... читать дальше

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Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 13,23 пункта (0,532%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2472,53 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2475,48 (-0,41%) пункта,... читать дальше

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В январе 2019 года федеральный бюджет РФ, по предварительной оценке Минфина, исполнен с профицитом 282,6 млрд рублей, или 3,7% ВВП, говорится в сообщении министерства. Первичный профицит сложился на уровне 4,3% ВВП. Первичный профицит сложился на уровне 4,3% ВВП. Доходы бюджета в январе составили 1 трлн... Доходы бюджета в январе составили 1 трлн... читать дальше

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Власти РФ должны сократить численность личных подсобных хозяйств (ЛПХ) или переориентировать их с птицеводства и свиноводства, чтобы помочь развитию экспорта этих видов продукции, считает гендиректор группы "Черкизово" Сергей Михайлов. "ЛПХ не могут обеспечить... "ЛПХ не могут обеспечить... читать дальше

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Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись без единой динамики, несмотря на позитивные данные о внешней торговле Китая и сообщения о том, что президент США Дональд Трамп может отложить повышение пошлин на китайские товары стоимостью $200... читать дальше

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Экономический рост в РФ в первом полугодии будет слабым, во втором полугодии ожидается ускорение до уровня около 2%, сказал журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин в кулуарах Российского инвестиционного форума. По его словам, Минэкономразвития сохраняет... читать дальше

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Инфляционная динамика в РФ замедляется, она оказалась ниже, чем ожидалось в начале года, сказал журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи. По его мнению, к целевым значениям годовая инфляция выйдет в самом начале... читать дальше

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Минпромторг РФ вернется к обсуждению снижения стоимости эквайринга для ритейлеров. "Сейчас опять будем разговаривать с бизнес-сообществом о том, как достичь компромисса", - заявил журналистам статс-секретарь - замглавы Минпромторга Виктор Евтухов в кулуарах Российского... "Сейчас опять будем разговаривать с бизнес-сообществом о том, как достичь компромисса", - заявил журналистам статс-секретарь - замглавы Минпромторга Виктор Евтухов в кулуарах Российского... читать дальше

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Чистая прибыль второй по величине автомобильной компании Франции Renault SA в 2018 году упала на 36,6%, или в 1,6 раза, и составила 3,302 млрд евро против 5,212 млрд евро в 2017 году. Показатель снизился вперые за 5 лет.. Как говорится в пресс-релизе Renault, в 2018... Как говорится в пресс-релизе Renault, в 2018... читать дальше

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Субсидии регионам РФ в рамках выполнения национальных проектов, по которым до 15 февраля не будут заключены соглашения, поступят в резервный фонд правительства, пока объем таких "неподписанных" субсидий составляет 100 млрд рублей, заявил первый вице-премьер - министр финансов РФ... читать дальше

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Сегодня фондовые индексы стран Западной Европы растут на фоне позитивной отчетности компаний, участники рынка продолжают ждать новостей из Пекина, где проходят американо-китайские переговоры о торговле. Позитивные новости о внешней торговле Китая и подтвержденные данные о росте... читать дальше

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Замглавы Минкомсвязи Алексей Волин заявил об отсутствии даже гипотетической возможности ввести плату за цифровое телевидение, на которое в России переходят в этом году. "Мы пошли по пути телевидения "без коробочек". Поэтому цифровое телевидение невозможно сделать... "Мы пошли по пути телевидения "без коробочек". Поэтому цифровое телевидение невозможно сделать... читать дальше

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Объем межбюджетных трансфертов субъектам РФ в 2019-2020 годах составят 3,4 трлн рублей, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на Сочинском инвестиционном форуме. "Мы будем помогать регионам деньгами и помимо тех денег, которые выделяются в рамках национальных... "Мы будем помогать регионам деньгами и помимо тех денег, которые выделяются в рамках национальных... читать дальше

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Экономика 19 стран еврозоны в 4-м квартале 2018 года выросла на 0,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют окончательные данные Статистического управления Европейского союза (Евростата). В 3-м квартале рост экономики также составлял 0,2%. Это самый слабый... читать дальше

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