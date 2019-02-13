Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 65,6978 руб.

13 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 437 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 65,6978 руб.

Минимальный курс доллара США составил 65,585 руб., максимальный - 65,8325 руб. Было заключено 9135 сделок. Объем торгов составил 48980,41 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 65,77 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.