.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 14 февраля в размере 65,6783 руб.
.
13 февраля 2019 года 12:14
ЦБ РФ установил курс доллара США с 14 февраля в размере 65,6783 руб.
|0
13 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 14 февраля, составляет 65,6783 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 3,64 коп. Это автоматическое сообщение.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
13 февраля 2019 года 19:54
Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 47,56 пункта (1,877%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2485,76 пункта. К середине дня индекс РТС продолжает снижаться. По состоянию на... читать дальше
.13 февраля 2019 года 19:40
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 13 февраля снизилась на 0,86% и составила 41666,435 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 41666,435 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 362,261 млрд руб., или на...
.13 февраля 2019 года 19:22
Сбербанк России 19 февраля начнет размещение двух выпусков структурных облигаций серий ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-60R и ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-61R общим объемом 2 млрд рублей, говорится в сообщениях кредитной организации. Дата погашения выпусков - 29 августа 2022 года.... читать дальше
.13 февраля 2019 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 65,7203 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 374 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 65,7203 руб. Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
.13 февраля 2019 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2153 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,3472 руб. Минимальный курс евро составил 74,1675 руб.,... читать дальше
.13 февраля 2019 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 258 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,7064 руб. Минимальный курс юаня составил 9,6968 руб., максимальный -... читать дальше
.13 февраля 2019 года 19:01
Рынок акций РФ завершил торги в среду ростом индексов на 2% на фоне оптимизма на мировых фондовых площадках и повышения цен нефти. В среду в Азии индексы выросли (японский Nikkei 225 вырос на 1,3%, китайский Shanghai Composite - на 1,8%). В плюсе торговалась... читать дальше
.13 февраля 2019 года 18:50
Аналитики Goldman Sachs Group Inc. сохраняют прогноз роста котировок нефти сорта Brent до $67,5 за баррель в следующем квартале в условиях здорового спроса и ограничений добычи странами ОПЕК+. "Основные производители ОПЕК используют стратегию шока и трепета и выходят за... читать дальше
.13 февраля 2019 года 18:42
АО "Новая перевозочная компания" (НПК) установило ставку 1-го купона облигаций серии ПБО-02 объемом 5 млрд рублей в размере 8,8% годовых, говорится в сообщении компании. Ставке соответствует доходность к погашению через 5 лет на уровне 8,99% годовых. Ставки 2-10-го... читать дальше
.13 февраля 2019 года 18:36
Минфин РФ разместил на первом аукционе без указания лимита предложения рекордный за 9 лет объем госбумаг (уточненный вариант)
Минфин РФ в среду на первом аукционе по размещению ОФЗ в новом формате - без установления предельных объемов предложения - разместил рекордный за девять лет объем госбумаг - на 38,099 млрд рублей по номиналу. За весь период наблюдения больше, чем в среду, 13 февраля, на... читать дальше
.13 февраля 2019 года 18:31
Запасы нефти в США выросли за период с 1 февраля по 8 февраля на 3633 тыс. баррелей, бензина - выросли на 408 тыс. баррелей
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 3633 тыс. баррелей - до 450,84 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 408 тыс. баррелей и составили 258,301 млн баррелей,... читать дальше
.13 февраля 2019 года 18:30
Выручка Luxoft в 3-м квартале 2019 финансового года (октябрь-декабрь 2018 года) составила $230,4 млн, снизившись на 2,6% (год к году), говорится в отчете компании. Скорректированный показатель EBITDA сократился на 18,6% год к году - до $32,6 млн. Рентабельность EBITDA... читать дальше
.13 февраля 2019 года 18:22
Американские фондовые индексы растут в среду, рынок позитивно воспринял слова президента США Дональда Трампа о возможности переноса крайнего срока для достижения соглашения с КНР, пишет MarketWatch. Индекс Dow Jones Industrial Average к 18:15 МСК 13 февраля... читать дальше
.13 февраля 2019 года 18:19
"Московская биржа" зарегистрировала выпуск облигаций ВЭБа серии ПБО-001Р-14 объемом 5 млрд рублей и включила его в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-151-00004-T-001P. Как... читать дальше
.13 февраля 2019 года 18:15
Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service повысило долгосрочный рейтинг эмитента ПАО "Татнефть" до "Ваа2" с "Ваа3". Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз изменен на "стабильный" с "позитивного". Базовая оценка кредитоспособности... читать дальше
.13 февраля 2019 года 18:03
Фонды прямых инвестиций Bain Capital и Carlyle Group рассматривают возможность подачи совместного предложения о покупке германского производителя светового оборудования Osram Licht AG, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. По словам... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.