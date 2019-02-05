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Главная  /  Все новости  /  Учетные цены Банка России на драгметаллы с 6 февраля
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Рост ВВП России в 2018 году ускорился до 2,3%
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05 февраля 2019 года 15:10

Учетные цены Банка России на драгметаллы с 6 февраля

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5 февраля. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 6 февраля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2770,04 (+5,62) руб./грамм; на серебро - 33,19 (-0,57) руб./грамм; на платину - 1728,64 (+1,67) руб./грамм; на палладий - 2890,2 (+33) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Драгметаллы,  Котировки

 
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НОВОСТИ
05 февраля 2019 года 20:02
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Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС...    читать дальше
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05 февраля 2019 года 19:25
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05 февраля 2019 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 74,8389 руб.
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Минимальный курс евро составил 74,705 руб.,...    читать дальше
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05 февраля 2019 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 65,5315 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 930 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 65,5315 руб.

Минимальный курс доллара США составил...    читать дальше
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05 февраля 2019 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,6877 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 37 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,6877 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,6748 руб., максимальный - 9,716...    читать дальше
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05 февраля 2019 года 18:59
Индекс МосБиржи вырос на 0,9%, индекс РТС - на 1%
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Во вторник в Азии динамика индексов была...    читать дальше
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05 февраля 2019 года 18:51
ВЭБ разместил 12,5% выпуска облигаций серии ПБО-001Р-К121 на 2,5 млрд рублей
ВЭБ завершил 5 февраля размещение краткосрочных облигаций серии ПБО-001Р-К121 номинальным объемом 20 млрд рублей, реализовав 12,5% выпуска на 2,5 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Сбор заявок на бонды прошел 31 января. Ставка купона составила 7,69%...    читать дальше
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05 февраля 2019 года 18:50
Тойота банк 12 февраля проведет сбор заявок на бонды объемом 3 млрд рублей
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Сбор заявок пройдет с 11:00 МСК до 15:00 МСК.

Ориентир ставки 1-го купона - премия к...    читать дальше
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05 февраля 2019 года 18:49
Индекс сферы услуг США в январе упал до полугодового минимума
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05 февраля 2019 года 18:43
Квартальная прибыль Estee Lauder превысила прогнозы
Чистая прибыль американской косметической компании Estee Lauder Cos. Inc. во 2-м финквартале, завершившемся 31 декабря, подскочила до $573 млн, или $1,55 в расчете на акцию, по сравнению с $1,23 млн, или $0,33 на акцию, за аналогичный период предыдущего года. Без учета...    читать дальше
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05 февраля 2019 года 18:34
На Москву приходится половина прямых иностранных инвестиций в Россию
Благоприятный инвестиционный климат в столице обеспечивает приток иностранных инвестиций в размере более $1 млрд в день, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы. "На Москву приходится половина прямых иностранных инвестиций...    читать дальше
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05 февраля 2019 года 18:30
Магнит завершил размещение облигаций объемом 10 млрд рублей
ПАО "Магнит" полностью разместило 3-летние облигации серии 003Р-01 объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок на облигации прошел 25 января. Ставка 1-го купона установлена на уровне 8,70% годовых.

Организаторами размещения выступили...    читать дальше
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05 февраля 2019 года 18:25
Apple опять стала крупнейшей компанией мира по капитализации
Цена бумаг Apple Inc. в начале торгов во вторник подскочила на 1,7%, благодаря чему капитализация компании превзошла рыночную стоимость Microsoft и стала рекордной среди всех торгуемых в США фирм.

Капитализация Apple составляет $821,7 млрд против $817,4 млрд у...    читать дальше
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05 февраля 2019 года 18:15
Минкомсвязи РФ выступает за ограничение использования зарубежных устройств "интернета вещей" в промышленности
Минкомсвязи РФ выступает за введение ограничений на использование устройств "интернета вещей" зарубежного производства в критических отраслях промышленности, включая оборонно-промышленный комплекс и атомную энергетику.

"Планируем возможные ограничения по использованию...    читать дальше
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05 февраля 2019 года 18:03
Фондовая Америка открылась на позитиве
Американские фондовые индексы растут в начале торгов, в том числе благодаря хорошей финансовой отчетности американских компаний.

Трейдеры сохраняют оптимизм на фоне преимущественно позитивной квартальной отчетности компаний и ждут публикации данных о деловой активности...    читать дальше
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