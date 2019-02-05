Учетные цены Банка России на драгметаллы с 6 февраля

5 февраля. FINMARKET.RU -РФ с 6 февраля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2770,04 (+5,62) руб./грамм; на серебро - 33,19 (-0,57) руб./грамм; на платину - 1728,64 (+1,67) руб./грамм; на палладий - 2890,2 (+33) руб./грамм.

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Фольксваген банк Рус" установил ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии 001Р-03 объемом 10 млрд рублей на уровне 8,9% годовых, говорится в сообщении кредитной организации. Ставка 2-6-го купонов приравнена к ставке 1-го купона, купоны полугодовые. В процессе... Ставка 2-6-го купонов приравнена к ставке 1-го купона, купоны полугодовые. В процессе... читать дальше

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Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 23,75 пункта (0,941%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2547,27 пункта. Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС... Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 29277,489 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 202,531 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2687 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,8389 руб. Минимальный курс евро составил 74,705 руб.,... Минимальный курс евро составил 74,705 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 930 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 65,5315 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 37 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,6877 руб. Минимальный курс юаня составил 9,6748 руб., максимальный - 9,716... Минимальный курс юаня составил 9,6748 руб., максимальный - 9,716... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги на подъеме, обновив исторический максимум по индексу МосБиржи. Лидерами роста выступили акции "Роснефти" после публикации финотчета и новостей по дивидендам, а также бумаги "РусАла" и АФК "Система". Во вторник в Азии динамика индексов была... Во вторник в Азии динамика индексов была... читать дальше

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ВЭБ завершил 5 февраля размещение краткосрочных облигаций серии ПБО-001Р-К121 номинальным объемом 20 млрд рублей, реализовав 12,5% выпуска на 2,5 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Сбор заявок на бонды прошел 31 января. Ставка купона составила 7,69%... Сбор заявок на бонды прошел 31 января. Ставка купона составила 7,69%... читать дальше

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Тойота банк 12 февраля проведет сбор заявок инвесторов на трехлетние бонды серии БО-001P-02 объемом 3 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Сбор заявок пройдет с 11:00 МСК до 15:00 МСК. Сбор заявок пройдет с 11:00 МСК до 15:00 МСК. Ориентир ставки 1-го купона - премия к... Ориентир ставки 1-го купона - премия к... читать дальше

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Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в январе 2019 года опустился до 56,7 пункта с пересмотренных 58 пунктов месяцем ранее, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Аналитики, опрошенные Dow Jones, в среднем прогнозировали... читать дальше

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Чистая прибыль американской косметической компании Estee Lauder Cos. Inc. во 2-м финквартале, завершившемся 31 декабря, подскочила до $573 млн, или $1,55 в расчете на акцию, по сравнению с $1,23 млн, или $0,33 на акцию, за аналогичный период предыдущего года. Без учета... читать дальше

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Благоприятный инвестиционный климат в столице обеспечивает приток иностранных инвестиций в размере более $1 млрд в день, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы. "На Москву приходится половина прямых иностранных инвестиций... читать дальше

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ПАО "Магнит" полностью разместило 3-летние облигации серии 003Р-01 объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на облигации прошел 25 января. Ставка 1-го купона установлена на уровне 8,70% годовых. Сбор заявок на облигации прошел 25 января. Ставка 1-го купона установлена на уровне 8,70% годовых. Организаторами размещения выступили... Организаторами размещения выступили... читать дальше

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Цена бумаг Apple Inc. в начале торгов во вторник подскочила на 1,7%, благодаря чему капитализация компании превзошла рыночную стоимость Microsoft и стала рекордной среди всех торгуемых в США фирм. Капитализация Apple составляет $821,7 млрд против $817,4 млрд у... Капитализация Apple составляет $821,7 млрд против $817,4 млрд у... читать дальше

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Минкомсвязи РФ выступает за введение ограничений на использование устройств "интернета вещей" зарубежного производства в критических отраслях промышленности, включая оборонно-промышленный комплекс и атомную энергетику. "Планируем возможные ограничения по использованию... "Планируем возможные ограничения по использованию... читать дальше

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Американские фондовые индексы растут в начале торгов, в том числе благодаря хорошей финансовой отчетности американских компаний. Трейдеры сохраняют оптимизм на фоне преимущественно позитивной квартальной отчетности компаний и ждут публикации данных о деловой активности... Трейдеры сохраняют оптимизм на фоне преимущественно позитивной квартальной отчетности компаний и ждут публикации данных о деловой активности... читать дальше

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