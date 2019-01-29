Учетные цены Банка России на драгметаллы с 30 января

29 января. FINMARKET.RU -РФ с 30 января установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2790,6 (+32,87) руб./грамм; на серебро - 33,45 (+0,86) руб./грамм; на платину - 1744,73 (+25,66) руб./грамм; на палладий - 2855,98 (-3,49) руб./грамм.

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может возобновить переговоры с Брюсселем об изменении условий согласованной ранее сделки по Brexit, пишет во вторник газета The Independent. Издание отмечает, что во вторник утром Т.Мэй заявила парламентариям о намерении... Издание отмечает, что во вторник утром Т.Мэй заявила парламентариям о намерении... читать дальше

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После подъема индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 5,82 пункта (0,235%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2482,63 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2490 (+0,53%)... читать дальше

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Российские банки пока что запустили систему быстрых платежей (СБП) для узкого круга клиентов, следует из опроса кредитных организаций, проведенного "Интерфаксом". С понедельника система заработала в 12 кредитных организациях. Это Газпромбанк, ВТБ, Альфа-банк,... С понедельника система заработала в 12 кредитных организациях. Это Газпромбанк, ВТБ, Альфа-банк,... читать дальше

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В январе-ноябре 2018 года Россия увеличила импорт пальмового масла и его фракций на 24,1% по сравнению с январем-ноябрем прошлого года - до 946 тыс. тонн, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики (Росстата). В ноябре импорт подскочил в годовом выражении на 84,5% -... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 65,48/66,99 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 32 коп., Cредний курс продажи...

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В России в 4-м квартале 2018 года самый низкий уровень безработицы, соответствующей критериям МОТ, отмечен в Центральном федеральном округе (2,9%), самый высокий - в Северо-Кавказском федеральном округе (10,7%). Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы государственной... читать дальше

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Министерство финансов России 30 января проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26223 в объеме 15 млрд рублей, а также ОФЗ-ПД серии 26224 на сумму 10 млрд рублей, говорится в сообщении на сайте Минфина. Облигации серии 26223 с погашением 28 февраля 2024 года имеют 11... Облигации серии 26223 с погашением 28 февраля 2024 года имеют 11... читать дальше

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По итогам 4-го квартала 2018 года ритейлер "O'Кей" увеличил выручку по сравнению с показателем 4-го квартала 2017 года на 0,7%- до 45,7 млрд рублей (без учета эффекта от продажи бизнеса супермаркетов в конце 2017 года). Выручка гипермаркетов "О'Кей" сократилась на 1,3%... Выручка гипермаркетов "О'Кей" сократилась на 1,3%... читать дальше

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ГК "Российские автомобильные дороги" ("Автодор") полностью разместила облигации серии 001Р-09 объемом 2 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Срок обращения выпуска - около 27 лет. Срок обращения выпуска - около 27 лет. Ставка 1-го купона установлена на уровне 5,3%... Ставка 1-го купона установлена на уровне 5,3%... читать дальше

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В "Единой России" выступили против введения поправок в КоАП РФ о наложении штрафов на потребителей, которые отказываются устанавливать счетчики на газ, сообщает во вторник пресс-служба партии. "Любые варианты принуждения людей к установке приборов учета в виде штрафов... "Любые варианты принуждения людей к установке приборов учета в виде штрафов... читать дальше

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Рост ВВП РФ в 2019 году замедлится до 1-1,2% при цене на нефть в $60 за баррель с 2,1% в 2018 году, говорится в обзоре института "Центр развития" НИУ "Высшая школа экономики" "Комментарии о государстве и бизнесе". Ожидания "Центра развития" ВШЭ оказались ниже... Ожидания "Центра развития" ВШЭ оказались ниже... читать дальше

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В среду, 30 января, ожидается погашение по 1 выпуску облигаций на общую сумму 75000,00 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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В среду, 30 января, ожидаются выплаты купонных доходов по 15 выпускам облигаций на общую сумму 29322,39 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Общая стоимость рекультивации 24 закрытых в Московской области мусорных полигонов, по предварительным расчетам, составит около 40 млрд рублей. "Мы видим общую стоимость работ по рекультивации всех полигонов, которые у нас закрыты - это 24 полигона, в 38-42 млрд рублей",... "Мы видим общую стоимость работ по рекультивации всех полигонов, которые у нас закрыты - это 24 полигона, в 38-42 млрд рублей",... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 6533 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,859 руб. Минимальный курс евро составил 75,6875 руб., максимальный -... Минимальный курс евро составил 75,6875 руб., максимальный -... читать дальше

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ЦБ РФ с 30 января установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2790,6 (+32,87) руб./грамм; на серебро - 33,45 (+0,86) руб./грамм; на платину - 1744,73 (+25,66) руб./грамм; на палладий - 2855,98 (-3,49) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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