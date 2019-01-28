Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2010,6 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 1124,06 млрд руб.

28 января. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 28 января составили по Российской Федерации 2010,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1669,1 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2824,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2451,3 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 28 января составили 1124,06 млрд руб. против 1143,97725 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.