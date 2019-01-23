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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 24 января в размере 66,3318 руб.
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Рост промпроизводство в декабре замедлился до 2%, за 2018 год ускорился до 2,9%
В декабре рост промпроизводства в РФ, по данным Росстата, замедлился до 2% после 2,4% в ноябре. Аналитики ожидали ускорения до 2,5%. За год повышение составило 2,9% при прогнозах роста на 3%
 
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В РФ предлагают ввести соцнорму потребления электроэнергии для населения
Минэкономразвития предлагает ввести соцнорму потребления электроэнергии для населения. Ее разработка шла в рамках планов правительства по борьбе с перекрестным субсидированием в энергетике, Минэкономразвития дало предложения в рамках поручения...
 
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В 2019 году темпы увеличения сбережений граждан по сравнению с прошлым годом вырастут на 22%, всего за год россияне накопят 5,5 трлн рублей, следует из прогноза Института народохозяйственного прогнозирования (ИНП РАН),. В 2020-м граждане сберегут...
 
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23 января 2019 года 14:29

ЦБ РФ установил курс доллара США с 24 января в размере 66,3318 руб.

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23 января. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 24 января, составляет 66,3318 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 21,81 коп.

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Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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НОВОСТИ
23 января 2019 года 17:47
В прошлом году Россия в 1,7 раза увеличила производство красной икры, черной - на 7%
Россия в 2018 году увеличила производство красной и черной икры, сообщает Росрыболовство со ссылкой на предварительные данные Росстата.

Объем производства икры осетровых видов рыб увеличился на 7% и составил 32 тонны.

Выпуск лососевой икры за счет рекордного...    читать дальше
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23 января 2019 года 17:38
Россия приступила к ревизии Союзного договора от 1999 года для последующего обсуждения с Белоруссией - посол РФ
Российская сторона приступила к ревизии договора о создании Союзного государства от 1999 года в рамках работы двусторонней рабочей группы по интеграции, сообщил журналистам в Гомеле посол РФ в Белоруссии Михаил Бабич.

"Российская часть группы к работе приступила. Сейчас...    читать дальше
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23 января 2019 года 17:30
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 66,2633 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2568 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 66,2633 руб.

Минимальный курс доллара США составил 66,1 руб.,...    читать дальше
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23 января 2019 года 17:22
Греф не исключил еще одного повышения ключевой ставки ЦБ
Президент - председатель правления Сбербанка России Герман Греф не исключает еще одного повышения ключевой ставки ЦБ РФ.

"Надо смотреть, как будет развиваться инфляция. Я бы не исключал, может, даже еще одного поднятия ставки, но в принципе в горизонте до конца года...    читать дальше
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23 января 2019 года 17:13
Снижение розничных продаж в Канаде в ноябре превысило прогнозы
Розничные продажи в Канаде в ноябре 2018 года упали на 0,9% относительно предыдущего месяца, когда было зафиксировано повышение показателя на 0,2%, свидетельствуют данные Статистического управления страны. Динамика показателя оказалась хуже прогнозов: аналитики ожидали, что...    читать дальше
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23 января 2019 года 17:04
Глава "ЛУКОЙЛа" считает неправильным длительное время сокращать нефтедобычу ОПЕК+
Глава "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов считает, что соглашение ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи эффективно только точечно, а в длительной перспективе негативно влияет на добычу и инвестиционные возможности России.

"Сегодня соглашение ОПЕК+ влияет на текущую цену нашего...    читать дальше
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23 января 2019 года 16:55
Мясная отрасль стала лидером по темпам роста производства в сфере АПК в 2018 г. - Росстат
Мясная отрасль России в 2018 году стала лидером по темпам роста производства в сфере АПК.

Как сообщил Росстат в среду, производство мяса (за исключением мяса птицы) составило 2,7 млн тонн, что на 12,4% больше, чем в 2017 году. Производство мяса птицы снизилось на 0,5%,...    читать дальше
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23 января 2019 года 16:51
Банк "Нацстандарт" приобрел по оферте 0,6% выпуска облигаций БО-02 на 17,5 млн рублей
Банк "Национальный стандарт" приобрел в рамках оферты 17,521 тыс. облигаций серии БО-02 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении кредитной организации.

Объем выпуска составляет 3 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, банк выкупил 0,58% выпуска...    читать дальше
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23 января 2019 года 16:48
Квартальная прибыль Procter & Gamble выросла на четверть
Чистая прибыль американской Procter & Gamble Co. (P&G), крупнейшего в мире производителя потребительских товаров, во втором квартале 2019 финансового года на 26% и составила $3,2 млрд, или $1,22 в расчете на акцию, по сравнению с $2,5 млрд, или $0,93 на акцию, полученными за...    читать дальше
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23 января 2019 года 16:45
Средневзвешенная доходность ОФЗ 26225 на аукционе - 8,47%, размещено почти 75% выпуска
Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26225 с погашением 10 мая 2034 года составила 91,0319% от номинала, что соответствует доходности 8,47% годовых, говорится в сообщении на сайте Минфина РФ.

Всего было продано бумаг на...    читать дальше
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23 января 2019 года 16:40
Добыча нефти в России за 2018 г. выросла на 1,7% - Росстат
Объем добычи нефти и газового конденсата в России в 2018 году вырос на 1,7% по сравнению с 2017 г. и составил 556 млн тонн, сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат) РФ.

В то же время в декабре прошлого года добыча нефти поднялась на 4,1% по...    читать дальше
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23 января 2019 года 16:38
ВТБ разместил 28,2% выпуска однодневных бондов серии КС-3-122 на 21,1 млрд рублей
3 января. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 23 января однодневные биржевые облигации серии КС-3-122 на 21 млрд 144,8 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.

Таким образом, банк...    читать дальше
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23 января 2019 года 16:32
Никаких переговоров о возможном объединении "Магнита" и "Ленты" до сих пор не велось - Соловьев
Никаких обсуждений возможного объединения ритейлеров "Магнит" и "Лента" до сих пор не велось, сообщил в интервью "Интерфаксу" первый заместитель президента - председателя правления ВТБ Юрий Соловьев.

Ритейлер "Магнит", крупнейшим акционером которого является ВТБ, на...    читать дальше
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23 января 2019 года 16:23
В правительстве Германии не исключают переноса срока Brexit
Представитель правительства ФРГ Мартина Фиц не исключила возможного переноса срока Brexit.

"Мы должны узнать, чего хочет Великобритания и как она представляет себе дальнейший путь, в особенности это касается вопросов переноса (даты выхода из ЕС). Таким вопросом мы...    читать дальше
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23 января 2019 года 16:16
Великобритания должна выплатить компенсацию после Brexit даже в случае отсутствия сделки, считают в ЕС
Великобритания обязана выплатить обговоренную с ЕС компенсацию по Brexit, даже если она покинет Евросоюз без сделки, заявил газете Le Monde главный переговорщик со стороны ЕС Мишель Барнье.

"Что касается бюджета ЕС, мы всегда говорили одну простую вещь: вся...    читать дальше
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23 января 2019 года 16:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 16:00 мск 23 января растет
Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 21,31 пункта (0,863%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2490,04 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2492,37 (+0,96%) пункта,...    читать дальше
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