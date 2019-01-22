Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 75,5498 руб.

22 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 177 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,5498 руб.

Минимальный курс евро составил 75,4575 руб., максимальный - 75,63 руб. Было заключено 3490 сделок. Объем торгов составил 16324,05 млн руб., что на 35% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 75,4975 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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