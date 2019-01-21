ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 66,3309 руб.

21 января. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 19 января, составляет 66,3309 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 11,29 коп.

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Строительство газопровода через Сербию от границы с Болгарией до границы с Венгрией должно начаться в марте, завершение работ запланировано на 15 декабря, сообщил глава "Сербиягаза" Душан Баятович в эфире телеканала РТС. По его словам, газопровод, по которому... По его словам, газопровод, по которому... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг ООО "Элемент Лизинг", а также выпуска облигаций компании серии 001P-01 до уровня "A-(RU)" со "стабильным" прогнозом, сообщается в пресс-релизе агентства. Ранее у компании действовал рейтинг... читать дальше

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На реализацию программы профессионального обучения граждан предпенсионного возраста будет ежегодно выделяться около 5 млрд рублей, заявил премьер РФ Дмитрий Медведев. "Имея в виду изменение пенсионного законодательства, нужно обеспечить защиту тем, кто по старой системе... "Имея в виду изменение пенсионного законодательства, нужно обеспечить защиту тем, кто по старой системе... читать дальше

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Банк России 22 января проведет аукционы по доразмещению купонных облигаций Банка России (КОБР) №4-16-22BR1-8 на 6 млрд 412,18 млн рублей с минимальной ценой 99,967% от номинала и выпуска №4-17-22BR1-8 на 72,961 млрд рублей с минимальной ценой 99,944% от номинала, говорится в... читать дальше

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1 января. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 21 января однодневные биржевые облигации серии КС-3-120 на 20 млрд 524,4 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Число дефолтов по корпоративным облигациям в Китае выросло до рекордного уровня в 2018 году - это новый сигнал проблем на финансовых рынках страны в условиях ослабления темпов экономического подъема. Согласно данным Fitch, 45 компаний материкового Китая объявили в... Согласно данным Fitch, 45 компаний материкового Китая объявили в... читать дальше

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Внешний долг РФ в 2018 году уменьшился на $64,354 млрд, или на 12,4% - до $453,749 млрд с $518,103 млрд, сообщается в информации, размещенной на сайте ЦБ РФ. "Внешние обязательства сократили все институциональные секторы, но наибольший вклад в снижение внешнего долга страны... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 5,64 пункта (0,228%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2479,25 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2481,88 (+0,33%) пункта, минимальное - 2471,24 (-0,1%)... читать дальше

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Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз роста экономики России в 2019 году до 1,6% против октябрьской оценки в 1,8%. Оценка роста мирового ВВП также снижена - до 3,5% с 3,7%, говорится в январском обзоре мировой экономики (World Economic Outlook, WEO). В 2020... В 2020... читать дальше

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Оптовые цены на тепличные овощи в РФ к концу года могут повыситься на 10% из-за изменения механизма поддержки отрасли, прогнозируют в ассоциации "Теплицы России" Как считает вице-президент ассоциации, председатель совета директоров компании "Липецкагро" Дмитрий Лашин... Как считает вице-президент ассоциации, председатель совета директоров компании "Липецкагро" Дмитрий Лашин... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 65,75/67,05 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 26 коп., Cредний курс продажи...

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Рейтинговое агентство Fitch Ratings 18 января подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Белоруссии по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне "B", прогноз "стабильный", сказано в сообщении Минфина Белоруссии Агентство... Агентство... читать дальше

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Мессенджер WhatsApp ограничил до 5 раз возможность переслать одно и то же сообщение в борьбе с распространением фейковых новостей, сообщает BBC. До сих пор пересылать одно и то же сообщение можно было до 20 раз. До сих пор пересылать одно и то же сообщение можно было до 20 раз. Подобное ограничение полгода назад уже было... Подобное ограничение полгода назад уже было... читать дальше

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Совет ЕС по иностранным делам утвердил в понедельник введение санкций в отношении лиц, которых в ЕС считают причастными к использованию и развитию химического оружия, сообщается в заявлении, опубликованном на сайте Совета ЕС. "В список включены двое сотрудников ГРУ, а... "В список включены двое сотрудников ГРУ, а... читать дальше

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В еврозоне дефицит государственного бюджета по отношению к ВВП в 3-м квартале 2018 года вырос с 0,3% во 2-м квартале 2018 года до 0,5%, свидетельствуют данные Евростата. В ЕС дефицит госбюджета увеличился с 0,4% до 0,6%. Самый значительный профицит бюджета по... Самый значительный профицит бюджета по... читать дальше

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Во вторник, 22 января, ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 75235,44 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер... Размер... читать дальше

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