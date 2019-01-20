ЦБ РФ установил курс доллара США с 19 января в размере 66,3309 руб., евро - 75,5841 руб.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 19 января, составляет 75,5841 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 4,89 коп.

20 января. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 19 января, составляет 66,3309 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 11,29 коп.

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Россельхознадзор готовит предложения об усилении контроля за экспортом зерна из РФ, в том числе за счет лицензирования экспортеров. "Мы информировали вице-премьера Гордеева о том, что мы считаем, что нужно менять форму допуска на экспорт. Есть страны, у которых специфические... читать дальше

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Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об исключении необходимости установления охранных зон у ветроэлектростанций, сообщает официальный сайт правительства России. "Исключена необходимость установления охранных зон в отношении ветроэлектростанций, так как такие... читать дальше

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Минсельхоз не планирует проводить интервенции на молочном рынке в 2019 году. "В 2019 году молочные интервенции не планируются", - сказал журналистам глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев в кулуарах выставки "Зеленая неделя" в Берлине. Впервые о проведении интервенций на... Впервые о проведении интервенций на... читать дальше

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Президент Армении Армен Саргсян подписал в субботу указы о назначении министров в составе нового правительства. Как сообщает пресс-служба президента, Араик Арутюнян назначен министром образования и науки, Сурен Папикян - министром территориального управления и развития, Давид... читать дальше

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Рост производства продукции агропромышленного комплекса России в 2019 году составит 1-1,5%, прогнозирует Минсельхоз РФ. "На сегодняшний день, по предварительному прогнозу Минсельхоза, в 2019 году прогнозируется сохранение положительной динамики развития АПК. Рост оценивается на... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте на уровне "BBB-", то есть на нижней ступени инвестиционного уровня. Долгосрочный рейтинг в национальной валюте... читать дальше

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В России наблюдается "некоторый" рост цен на отдельные базовые продукты питания в торговых сетях, в целом ценовая ситуация характеризуется как стабильная, сказал журналистам глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев в кулуарах выставки "Зеленая неделя" в Берлине. По его словам,... читать дальше

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Турция выделит России квоту на поставки говядины в размере 5 тыс. тонн с нулевой таможенной пошлиной. Договоренность об этом была достигнута в ходе встречи главы Минсельхоза РФ Дмитрия Патрушева с главой аграрного ведомства Турции Бекиром Пакдемирли, которая состоялась в рамках... читать дальше

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Премьеры ЕАЭС 1 февраля на встрече Евразийского межправительственного совета должны будут выработать единый подход к определению тарифообразования на транспортировку газа в рамках Евразийского экономического союза, сообщил журналистам председатель коллегии Евразийской... читать дальше

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Россия в 2018 году увеличила экспорт пшеницы в Турцию на 40%, до $930 млн, и заинтересована в дальнейшем наращивании поставок. "Турция остается одним из крупнейших потребителей российской пшеницы. В 2018 году объемы поставок этой культуры выросли на 40%, до $930 млн. При этом... читать дальше

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Предприятия российской космической сферы будут поставлять больше продукции в интересах нефтегазового сектора в рамках программы диверсификации, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. "Мы выбрали для себя как основное направление космическую энергетику. Энергетическое силовое... читать дальше

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Европейский союз не получал официальных просьб от Соединенного Королевства о переносе сроков Brexit, заявил вчера официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас, подчеркнув, что он не переставал это повторять в последние дни. "Мы, комиссия, как хранитель... "Мы, комиссия, как хранитель... читать дальше

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Нерезиденты приняли активное участие в первых в этом году аукционах по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ), сообщил "Интерфаксу" один из участников телефонной конференции представителей Минфина РФ с инвесторами. По словам собеседника агентства, глава... По словам собеседника агентства, глава... читать дальше

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Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс заявил, что у Федеральной резервной системы (ФРС) нет конкретных планов относительно дальнейшего повышения базовой процентной ставки. Решение, по его словам, будет приниматься на каждом конкретном заседании в... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 19 января, составляет 66,3309 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 11,29 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 19 января, составляет 75,5841 руб. По сравнению... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 19 января, составляет 75,5841 руб. По сравнению...

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Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 25,97 пункта (1,061%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2473,61 пункта. Индекс РТС продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС повысился на... Индекс РТС продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС повысился на... читать дальше

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