18 января 2019 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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18 января. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 21.01 по 27.01 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|21.01.2019
|10:00
|Цены производителей в Германии
|Декабрь 2018
|22.01.2019
|12:30
|Безработица в Великобритании
|Декабрь 2018
|22.01.2019
|12:30
|Среднемесячный уровень безработицы в Великобритании
|Ноябрь 2018
|22.01.2019
|13:00
|Индекс делового доверия к экономике еврозоны института Zew
|Январь 2019
|22.01.2019
|13:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Zew
|Январь 2019
|22.01.2019
|16:30
|Оптовые продажи в Канаде
|Ноябрь 2018
|22.01.2019
|18:00
|Продажи домов на вторичном рынке жилья США
|Декабрь 2018
|23.01.2019
|08:05
|Объем спроса нерезидентов на американские активы
|Ноябрь 2018
|23.01.2019
|10:45
|Индекс доверия предпринимателей к экономике Франции
|Январь 2019
|23.01.2019
|16:30
|Объемы розничных продаж в Канаде
|Ноябрь 2018
|23.01.2019
|18:00
|Предварительная оценка индекса потребительского доверия в еврозоне
|Январь 2019
|24.01.2019
|15:45
|Процентная ставка ЕЦБ
|Январь 2019
|24.01.2019
|16:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 13 по 19 января
|24.01.2019
|16:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 06 по 12 января
|24.01.2019
|18:00
|Индекс опережающих экономических показателей США
|Декабрь 2018
|24.01.2019
|19:00
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 12 по 18 января
|25.01.2019
|12:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Ifo
|Январь 2019
|25.01.2019
|16:30
|Внешнеторговый баланс США
|Ноябрь 2018
|25.01.2019
|16:30
|Объемы розничных продаж в США
|Декабрь 2018
|25.01.2019
|16:30
|Предварительные данные по объемам заказов на товары длительного пользования в США
|Декабрь 2018
|25.01.2019
|18:00
|Объем промышленных заказов в США
|Ноябрь 2018
|25.01.2019
|18:00
|Объем расходов на строительство в США
|Ноябрь 2018
|25.01.2019
|18:00
|Продажи домов на первичном рынке жилья США
|Декабрь 2018
|25.01.2019
|18:00
|Товарные запасы на складах США
|Ноябрь 2018
|25.01.2019
|22:00
|Бюджет США
|Декабрь 2018
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