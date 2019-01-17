Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 66,4858 руб.

17 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2482 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 66,4858 руб.

Минимальный курс доллара США составил 66,33 руб., максимальный - 66,63 руб. Было заключено 11015 сделок. Объем торгов составил 65667,01 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 66,615 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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