Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 77,0597 руб.

11 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1692 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 77,0597 руб.

Минимальный курс евро составил 76,94 руб., максимальный - 77,1975 руб. Было заключено 3297 сделок. Объем торгов составил 15858,11 млн руб., что на 45% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 77,18 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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