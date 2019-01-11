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Главная  /  Все новости  /  Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 9,9129 руб.
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11 января 2019 года 11:00

Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 9,9129 руб.

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11 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 741 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,9129 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,905 руб., максимальный - 9,9169 руб. Была заключена 41 сделка. Объем торгов составил 177,87 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,91 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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