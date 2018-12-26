Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 168,2 млрд руб.

26 декабря. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 26 декабря по данным на начало операционного дня выросло до 168,2 млрд руб.

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Американский рынок акций пытается восстановиться после существенных предрождественских потерь и в начале торговой сессии в среду демонстрируют положительную динамику. Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:49 мск вырос на 0,8% и составлял 21966,78... Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:49 мск вырос на 0,8% и составлял 21966,78... читать дальше

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Крупнейшие российские нефтегазовые компании расскажут чиновникам о том, как они снижают свою зависимость от долларовых расчетов. "Мы собирались с крупнейшими компаниями недавно, это компании нефтегазового сектора, и мы договорились, что эти компании представят нам планы... "Мы собирались с крупнейшими компаниями недавно, это компании нефтегазового сектора, и мы договорились, что эти компании представят нам планы... читать дальше

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Президент России Владимир Путин заявил о важности реализации национальных проектов и роли в ней представителей бизнеса. "Безусловно, очень важным является послушать ваши оценки того, что и как мы делаем, но безусловно, важнейшим направлением работы является реализация... "Безусловно, очень важным является послушать ваши оценки того, что и как мы делаем, но безусловно, важнейшим направлением работы является реализация... читать дальше

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Чистая прибыль банка ВТБ за январь-ноябрь 2018 года составила 202,586 млрд руб. против 90,118 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют расчеты на основе оборотной ведомости банка, опубликованной на сайте Банка России. Прибыль до... Прибыль до... читать дальше

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Россия не будет "впадать в изоляционизм" и строить барьеры для международного экономического взаимодействия, заявил президент страны Владимир Путин. "Подчеркну: мы не собираемся впадать, конечно, в изоляционизм - об этом мы неоднократно говорили, строить какие-то... "Подчеркну: мы не собираемся впадать, конечно, в изоляционизм - об этом мы неоднократно говорили, строить какие-то...

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"Московская биржа" 26 декабря зарегистрировала выпуск облигаций Газпромбанка (ГПБ) серии 001Р-04Р объемом 2 млрд рублей и включила его во второй уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер... Выпуску присвоен идентификационный номер... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 7412 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,1246 руб. Минимальный курс доллара США составил 68,715 руб.,... Минимальный курс доллара США составил 68,715 руб.,... читать дальше

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Чистая прибыль Газпромбанка (ГПБ) за январь-ноябрь 2018 года составила 26,842 млрд руб. против 36,179 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют расчеты на основе оборотной ведомости банка, опубликованной на сайте Банка России. Прибыль до... Прибыль до...

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Маттиас Варниг покидает пост председателя совета директоров ОК "РусАл", сообщила алюминиевая компания. М.Варниг был назначен членом совета директоров "РусАла" в июне 2012 года и избран председателем совета в октябре 2012 года. М.Варниг был назначен членом совета директоров "РусАла" в июне 2012 года и избран председателем совета в октябре 2012 года. Планируется, что преемник... Планируется, что преемник...

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Глава "Норникеля", владелец "Интерроса" Владимир Потанин заявил, что при определенных условиях будет заинтересован ещё больше увеличить свой пакет в "Норникеле". "Вы знаете, что мы увеличили (пакет) в этом году. Скажем, по мере того, как будут появляться окна таких... "Вы знаете, что мы увеличили (пакет) в этом году. Скажем, по мере того, как будут появляться окна таких... читать дальше

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Президент "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов сообщил журналистам, что он не ожидает продления договоренностей с правительством о стабилизации цен на внутреннем рынке нефтепродуктов после 31 марта. Накануне Минэнерго РФ Александр Новак в интервью газете "Коммерсантъ" не исключил... Накануне Минэнерго РФ Александр Новак в интервью газете "Коммерсантъ" не исключил... читать дальше

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Котировки фьючерсов на американские фондовые индексы в среду растут после существенного падения на прошлой неделе и самого плохого сочельника в истории Уолл-стрит, сообщает MarketWatch. Торги в понедельник Dow Jones Industrial Average завершил на минимальной отметке с... Торги в понедельник Dow Jones Industrial Average завершил на минимальной отметке с... читать дальше

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6 декабря. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 26 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-3-108 на 30 млрд 838,6 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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КГлава "Роснефти" Игорь Сечин считает, что на стоимость нефти сейчас влияет повышение ставки ФРС, его консервативный прогноз по ценам на следующий год - 50-53 доллара за баррель. "Надо учитывать большое количество факторов. В данном случае мы, казалось бы, заключили... "Надо учитывать большое количество факторов. В данном случае мы, казалось бы, заключили... читать дальше

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Нерезиденты в ноябре 2018 года сократили инвестиции в российские ОФЗ на 9 млрд рублей, или на 0,5%, до 1,798 трлн рублей, следует из данных на сайте ЦБ РФ. Объем рынка в ноябре вырос на 51 млрд рублей, до 7,287 трлн рублей. В результате за месяц доля нерезидентов... В результате за месяц доля нерезидентов... читать дальше

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"СФО МОС МСП 1" полностью разместило облигации с залоговым обеспечением на 7 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Как сообщалось, эмитент с 20 по 24 декабря собирал заявки на облигации с погашением 28 марта 2034 года. Ориентир ставки составлял 9,00-9,10%... Как сообщалось, эмитент с 20 по 24 декабря собирал заявки на облигации с погашением 28 марта 2034 года. Ориентир ставки составлял 9,00-9,10%... читать дальше

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