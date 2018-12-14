14 декабря 2018 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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14 декабря. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 17.12 по 23.12 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|17.12.2018
|12:00
|Внешнеторговый баланс Италии
|Октябрь 2018
|17.12.2018
|13:00
|Внешнеторговый баланс еврозоны
|Октябрь 2018
|17.12.2018
|13:00
|Изменение потребительских цен в еврозоне
|Ноябрь 2018
|17.12.2018
|16:30
|Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing
|Декабрь 2018
|18.12.2018
|08:05
|Индекс потребительского доверия к экономике Великобритании компании GfK
|Декабрь 2018
|18.12.2018
|12:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Ifo
|Декабрь 2018
|18.12.2018
|16:30
|Новостройки и разрешения на строительство в США
|Ноябрь 2018
|19.12.2018
|08:05
|Объем спроса нерезидентов на американские активы
|Октябрь 2018
|19.12.2018
|10:00
|Цены производителей в Германии
|Ноябрь 2018
|19.12.2018
|12:30
|Изменение потребительских цен в Великобритании
|Ноябрь 2018
|19.12.2018
|12:30
|Изменение цен производителей в Великобритании
|Ноябрь 2018
|19.12.2018
|13:00
|Объем строительства в еврозоне
|Октябрь 2018
|19.12.2018
|16:30
|Баланс счета текущих операций США
|III квартал 2018
|19.12.2018
|16:30
|Изменение потребительских цен в Канаде
|Ноябрь 2018
|19.12.2018
|18:00
|Продажи домов на вторичном рынке жилья США
|Ноябрь 2018
|19.12.2018
|18:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 08 по 14 декабря
|19.12.2018
|22:00
|Процентная ставка ФРС
|Декабрь 2018
|20.12.2018
|12:00
|Баланс счета текущих операций еврозоны
|Май 2018
|20.12.2018
|12:00
|Баланс счета текущих операций еврозоны
|Октябрь 2018
|20.12.2018
|12:00
|Баланс счета текущих операций Италии
|Октябрь 2018
|20.12.2018
|12:00
|Изменение цен производителей в Италии
|Ноябрь 2018
|20.12.2018
|12:30
|Объемы розничных продаж в Великобритании
|Ноябрь 2018
|20.12.2018
|15:00
|Процентная ставка Банка Англии
|Декабрь 2018
|20.12.2018
|16:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 09 по 15 декабря
|20.12.2018
|16:30
|Индекс деловой активности Филадельфии
|Декабрь 2018
|20.12.2018
|16:30
|Оптовые продажи в Канаде
|Октябрь 2018
|20.12.2018
|16:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 02 по 08 декабря
|20.12.2018
|18:00
|Индекс опережающих экономических показателей США
|Ноябрь 2018
|21.12.2018
|10:45
|Индекс доверия предпринимателей к экономике Франции
|Декабрь 2018
|21.12.2018
|12:00
|Индекс потребительского доверия к экономике Италии
|Декабрь 2018
|21.12.2018
|12:30
|Изменение ВВП Великобритании
|III квартал 2018
|21.12.2018
|16:30
|Изменение ВВП США
|III квартал 2018
|21.12.2018
|16:30
|Изменение расходов и доходов населения США
|Ноябрь 2018
|21.12.2018
|16:30
|Месячное изменение ВВП Канады
|Октябрь 2018
|21.12.2018
|16:30
|Объемы розничных продаж в Канаде
|Октябрь 2018
|21.12.2018
|16:30
|Предварительные данные по объемам заказов на товары длительного пользования в США
|Ноябрь 2018
|21.12.2018
|18:00
|Индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|Декабрь 2018
|21.12.2018
|18:00
|Предварительная оценка индекса потребительского доверия в еврозоне
|Декабрь 2018
Это автоматическое сообщение.
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Дата
Время
Публикация
Период
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Размер выплат
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Прогноз роста экономики по сезонно и... читать дальше
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