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Главная  /  Все новости  /  Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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14 декабря 2018 года 17:15

Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю

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14 декабря. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 17.12 по 23.12 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Дата Время Публикация Период
17.12.2018 12:00 Внешнеторговый баланс Италии Октябрь 2018
17.12.2018 13:00 Внешнеторговый баланс еврозоны Октябрь 2018
17.12.2018 13:00 Изменение потребительских цен в еврозоне Ноябрь 2018
17.12.2018 16:30 Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing Декабрь 2018
18.12.2018 08:05 Индекс потребительского доверия к экономике Великобритании компании GfK Декабрь 2018
18.12.2018 12:00 Индекс доверия к экономике Германии института Ifo Декабрь 2018
18.12.2018 16:30 Новостройки и разрешения на строительство в США Ноябрь 2018
19.12.2018 08:05 Объем спроса нерезидентов на американские активы Октябрь 2018
19.12.2018 10:00 Цены производителей в Германии Ноябрь 2018
19.12.2018 12:30 Изменение потребительских цен в Великобритании Ноябрь 2018
19.12.2018 12:30 Изменение цен производителей в Великобритании Ноябрь 2018
19.12.2018 13:00 Объем строительства в еврозоне Октябрь 2018
19.12.2018 16:30 Баланс счета текущих операций США III квартал 2018
19.12.2018 16:30 Изменение потребительских цен в Канаде Ноябрь 2018
19.12.2018 18:00 Продажи домов на вторичном рынке жилья США Ноябрь 2018
19.12.2018 18:30 Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране С 08 по 14 декабря
19.12.2018 22:00 Процентная ставка ФРС Декабрь 2018
20.12.2018 12:00 Баланс счета текущих операций еврозоны Май 2018
20.12.2018 12:00 Баланс счета текущих операций еврозоны Октябрь 2018
20.12.2018 12:00 Баланс счета текущих операций Италии Октябрь 2018
20.12.2018 12:00 Изменение цен производителей в Италии Ноябрь 2018
20.12.2018 12:30 Объемы розничных продаж в Великобритании Ноябрь 2018
20.12.2018 15:00 Процентная ставка Банка Англии Декабрь 2018
20.12.2018 16:30 Заявки на пособие по безработице в США С 09 по 15 декабря
20.12.2018 16:30 Индекс деловой активности Филадельфии Декабрь 2018
20.12.2018 16:30 Оптовые продажи в Канаде Октябрь 2018
20.12.2018 16:30 Число получающих пособие по безработице в США С 02 по 08 декабря
20.12.2018 18:00 Индекс опережающих экономических показателей США Ноябрь 2018
21.12.2018 10:45 Индекс доверия предпринимателей к экономике Франции Декабрь 2018
21.12.2018 12:00 Индекс потребительского доверия к экономике Италии Декабрь 2018
21.12.2018 12:30 Изменение ВВП Великобритании III квартал 2018
21.12.2018 16:30 Изменение ВВП США III квартал 2018
21.12.2018 16:30 Изменение расходов и доходов населения США Ноябрь 2018
21.12.2018 16:30 Месячное изменение ВВП Канады Октябрь 2018
21.12.2018 16:30 Объемы розничных продаж в Канаде Октябрь 2018
21.12.2018 16:30 Предварительные данные по объемам заказов на товары длительного пользования в США Ноябрь 2018
21.12.2018 18:00 Индекс доверия потребителей (Университет Мичигана) Декабрь 2018
21.12.2018 18:00 Предварительная оценка индекса потребительского доверия в еврозоне Декабрь 2018

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Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков полагает, что в России необходимо принимать специальный закон о регулятивной "песочнице", так как действующие методы работы носят больше дискуссионный, а не практический характер.

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Евростат опубликовал сведения о фактическом индивидуальном потреблении на душу населения (Actual Individual Consumption per capita) и о состоянии ВВП на душу населения (GDP per capita) в странах Европейского Союза в 2017 году.

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Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 66,4468 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1322 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 66,4468 руб.

Минимальный курс доллара США составил 66,2 руб.,...    читать дальше
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"Оценку нашей долгосрочной нейтральной ставки мы не меняли", - сказала Э.Набиуллина, отметив, что "нейтральная...    читать дальше
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14 декабря 2018 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
В течение ближайшей недели с 17.12 по 23.12 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

Дата

Время

Публикация

Период

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14 декабря 2018 года 17:02
Ноябрьский рост розничных продаж в США замедлился до 0,2%
В ноябре розничные продажи в США увеличились на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, подъем за который был пересмотрен с 0,8% до 1,1%, свидетельствуют данные Минторга страны.

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Выходные и праздничные дни ведущих стран мира на неделе с 17 по 24 декабря
В воскресенье, 23 декабря, в Японии праздник - День рождения Императора.

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14 декабря 2018 года 16:53
В еврозоне затраты на рабочую силу в 3-м квартале выросли на 2,5%, в ЕС - на 2,7%
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14 декабря 2018 года 16:48
ГК "Автодор" утвердила программу облигаций на 66 млрд рублей
К "Российские автомобильные дороги" ("Автодор") утвердила параметры программы биржевых облигаций серии 002Р объемом до 66 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 30 лет.

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14 декабря 2018 года 16:45
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ЦБ РФ понизил прогноз по кредитованию экономики на 2018 год на 1 процентный пункт (п.п.), на 2019-2021 годы прогноз сохранил, сообщила на брифинге председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"Что касается темпов кредитования экономики, небольшая коррекция на 2018 год...    читать дальше
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14 декабря 2018 года 16:36
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Доля вакантных...    читать дальше
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В течение ближайшей недели с 15 по 21 декабря ожидаются выплаты купонных доходов по 93 выпускам облигаций
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Эмитент

Выпуск

Размер выплат

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14 декабря 2018 года 16:30
В течение ближайшей недели с 15 по 21 декабря ожидаются погашения по 20 выпускам облигаций
В течение ближайшей недели с 15 по 21 декабря ожидаются погашения по 20 выпускам облигаций.

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14 декабря 2018 года 16:30
В течение ближайшей недели с 15 по 21 декабря ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций
В течение ближайшей недели с 15 по 21 декабря ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций.

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Эмитент

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Размер выплат

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Банк Латвии улучшил прогноз роста ВВП страны на 2018-2019 годы
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Прогноз роста экономики по сезонно и...    читать дальше
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