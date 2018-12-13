ЦБ РФ установил курс доллара США с 14 декабря в размере 66,255 руб. (исправленная версия)

13 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 14 декабря, составляет 66,255 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 16,75 коп.

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К середине дня индекс Мосбиржи начал расти. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 8,15 пункта (0,344%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2378,5 пункта. К середине дня индекс РТС начал расти. По состоянию на 18:45 мск... К середине дня индекс РТС начал расти. По состоянию на 18:45 мск... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 40101,782 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 102,492 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 91 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,6525 руб. Минимальный курс юаня составил 9,62 руб., максимальный - 9,6676... Минимальный курс юаня составил 9,62 руб., максимальный - 9,6676... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 349 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 66,3235 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1549 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,4181 руб. Минимальный курс евро составил 75,0975 руб.,... Минимальный курс евро составил 75,0975 руб.,... читать дальше

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Мюнхенский институт экономических исследований IFO ухудшил прогноз роста ВВП Германии на ближайшие два года, сославшись на проблемы автомобильной отрасли, а также влияние со стороны торговых конфликтов и выхода Великобритании из состава Европейского союза... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги на подъеме на фоне позитивной динамики на мировых фондовых рынках и дорожающей нефти. В четверг выросла Азия (Япония прибавила 1%, Китай - 1,2%). Фондовая Европа открылась без единой динамики, однако затем перешла по большинство индексов в... В четверг выросла Азия (Япония прибавила 1%, Китай - 1,2%). Фондовая Европа открылась без единой динамики, однако затем перешла по большинство индексов в... читать дальше

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Сбербанк полностью разместил облигации серии 001Р-50R объемом 15 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Как сообщалось, Сбербанк 6 декабря провел сбор заявок на биржевые облигации серий 001Р-50R и 001Р-51R общим объемом 25 млрд рублей. Организатором... Как сообщалось, Сбербанк 6 декабря провел сбор заявок на биржевые облигации серий 001Р-50R и 001Р-51R общим объемом 25 млрд рублей. Организатором... читать дальше

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Канцлер Австрии Себастиан Курц, лидер ФРГ Ангела Меркель и премьер Нидерландов Марк Рютте заявили, что не видят возможности внести изменения в соглашение о выходе Британии из ЕС на проходящем в Брюсселе Европейском совете. "Соглашение, которое у нас есть, хорошее. Я думаю, что... читать дальше

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Россия и Белоруссия договорились продолжить рассмотрение вопроса о компенсации потерь от налогового маневра с учетом других вопросов двухсторонних отношений, сообщил журналистам первый вице-премьер-министр финансов РФ Антон Силуанов. "Договорились рассмотреть этот вопрос в более... читать дальше

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Европейский центральный банк (ЕЦБ) обновил прогнозы относительно курса евро и цен на нефть марки Brent на ближайшее время. Как сообщается в прогнозе ЕЦБ, руководство центробанка исходит из того, что курс евро в этом году будет находиться в районе $1,18, опустится до... Как сообщается в прогнозе ЕЦБ, руководство центробанка исходит из того, что курс евро в этом году будет находиться в районе $1,18, опустится до... читать дальше

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Вопрос возможного снижения цены на газ для Белоруссии не обсуждался на заседании совета министров Союзного государства России и Белоруссии, сообщил журналистам первый вице-премьер РФ Антон Силуанов. "Нет, не обсуждали" - ответил он на вопрос, затрагивалась ли тема снижения цены... читать дальше

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Европейский центральный банк (ЕЦБ) ухудшил прогнозы роста экономики еврозоны на текущий и следующий год, сообщил глава ЕЦБ Марио Драги в ходе пресс-конференции по итогам декабрьского заседания. Теперь руководство центробанка ожидает подъема ВВП в 2018 году на 1,9%... Теперь руководство центробанка ожидает подъема ВВП в 2018 году на 1,9%... читать дальше

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Сбербанк России с 14 декабря по 27 декабря будет собирать заявки инвесторов на два выпуска структурных облигаций серий ИОС-KR_FIX-364d-001Р-43R и ИОС-SBER-RX_ASN_PRT-42M-001Р-47R общим объемом 6 млрд рублей, сообщается на сайте биржи. Техническое размещение выпусков... Техническое размещение выпусков... читать дальше

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Американские фондовые индексы умеренно растут в начале торгов. Инвесторы реагируют на статданные по американской экономике и оценивают развитие внешнеторгового конфликта США с Китаем. Как сообщалось, число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на... Как сообщалось, число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на... читать дальше

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Газпромбанк полностью разместил облигации серии 001Р-03Р объемом 7 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Сбор заявок на выпуск прошел 4 декабря. Ставка 1-го купона составила 8,95% годовых. Ставка 2-7-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Сбор заявок на выпуск прошел 4 декабря. Ставка 1-го купона составила 8,95% годовых. Ставка 2-7-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Ориентир... Ориентир... читать дальше

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