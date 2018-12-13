Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до -20,9 млрд руб.

13 декабря. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 13 декабря по данным на начало операционного дня снизилось до -20,9 млрд руб.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 14 декабря, составляет 66,4225 руб. По сравнению с предыдущим значением курс не изменился. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 14 декабря, составляет 75,2168 руб. По сравнению с предыдущим значением курс не изменился. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 0,58 пункта (0,024%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2370,93 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2379,17 (+0,37%) пункта, минимальное - 2362,71... читать дальше

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Фондовые индексы Западной Европы меняются незначительно и разнонаправленно в ходе торгов. В число главных событий дня войдут заседания ряда центробанков региона, включая ЕЦБ. Италия, власти которой пошли на уступки Евросоюзу, радует инвесторов самым быстрым ростом среди... читать дальше

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Минимальное значение за неделю (с 6 декабря по 13 декабря) - 67,0442 руб. за доллар, максимальное значение - 67,7683 руб. за доллар, средний курс продажи за неделю снизился на 0,72 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 65,95/66,81 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 7 коп., средний...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 65,58/67,04 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 14 коп., Cредний курс продажи...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 74,77/76,3 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 29 коп., Cредний курс продажи упал на 2...

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Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) определила ставку 10-го купона биржевых облигаций серии 001Р-01 в размере 9,54% годовых, говорится в сообщении эмитента. ГТЛК разместила бонды 001Р-01 объемом 3 млрд рублей в рамках программы биржевых облигаций в... ГТЛК разместила бонды 001Р-01 объемом 3 млрд рублей в рамках программы биржевых облигаций в... читать дальше

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Министерство финансов Беларуси оценивает потери бюджета страны в 2019 году на уровне 630 млн беллорусских рублей (чуть более $300 млн) из-за начала реализации в РФ налогового маневра "Суммарно бюджетные потери ( из-за налогового маневра) составляют 630 млн белорусских... "Суммарно бюджетные потери ( из-за налогового маневра) составляют 630 млн белорусских... читать дальше

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Госдума РФ приняла во втором чтении законопроект, по которому банки с базовой лицензией освобождаются от составления финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами (МСФО). Проект закона был внесен в марте главой думского комитета по финансовому рынку Анатолием... читать дальше

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Парламент Грузии в четверг утвердил окончательную версию проекта государственного бюджета страны на 2019 год с профицитом 846,6 млн лари ($318,3 млн по текущему курсу), или 1,9% ВВП. Как заявил министр финансов Иванэ Мачавариани, параметры госбюджета рассчитаны, исходя... Как заявил министр финансов Иванэ Мачавариани, параметры госбюджета рассчитаны, исходя... читать дальше

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Южнокорейский производитель электроники Samsung Electronics Co. планирует закрыть предприятие по выпуску смартфонов в китайском Тяньцзине до 31 декабря текущего года, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителя Samsung. Порядка 2000 служащих... Порядка 2000 служащих... читать дальше

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МЭА сохранило оценку роста спроса на нефть в 2018 и 2019 годах -1,3 млн б/с и 1,4 млн б/с соответственно, говорится в отчете агентства. МЭА ожидает, что добыча нефти в странах не-ОПЕК в следующем году вырастет на 1,5 млн б/с, при этом ОПЕК необходимо добывать в среднем... МЭА ожидает, что добыча нефти в странах не-ОПЕК в следующем году вырастет на 1,5 млн б/с, при этом ОПЕК необходимо добывать в среднем... читать дальше

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Средние потребительские цены на хлеб из ржаной муки и смеси ржаной и пшеничной муки в России, по данным на конец ноября, выросли с начала года на 4%, до 47,51 рубля за килограмм с 45,67 рубля за килограмм в январе, сообщила Российская гильдия пекарей и кондитеров (РОСПиК). От... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) 13 декабря присвоило выпуску облигаций Газпромбанка (MOEX: GZPR) (ГПБ) серии 001Р-03Р объемом 7 млрд рублей кредитный рейтинг "АA(RU)", говорится в сообщении АКРА. Эмиссия является старшим необеспеченным долгом... Эмиссия является старшим необеспеченным долгом... читать дальше

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