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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до -20,9 млрд руб.
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13 декабря 2018 года 10:35
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до -20,9 млрд руб.
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13 декабря. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 13 декабря по данным на начало операционного дня снизилось до -20,9 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 465,3 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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13 декабря 2018 года 13:18
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 14 декабря, составляет 66,4225 руб. По сравнению с предыдущим значением курс не изменился. Это автоматическое сообщение.
.13 декабря 2018 года 13:18
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 14 декабря, составляет 75,2168 руб. По сравнению с предыдущим значением курс не изменился. Это автоматическое сообщение.
.13 декабря 2018 года 13:15
Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 0,58 пункта (0,024%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2370,93 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2379,17 (+0,37%) пункта, минимальное - 2362,71... читать дальше
.13 декабря 2018 года 13:12
Фондовые индексы Западной Европы меняются незначительно и разнонаправленно в ходе торгов. В число главных событий дня войдут заседания ряда центробанков региона, включая ЕЦБ. Италия, власти которой пошли на уступки Евросоюзу, радует инвесторов самым быстрым ростом среди... читать дальше
.13 декабря 2018 года 13:05
Средний курс продажи наличного доллара США в банках Москвы достиг минимального значения за неделю и составляет 67,0442 руб.
Минимальное значение за неделю (с 6 декабря по 13 декабря) - 67,0442 руб. за доллар, максимальное значение - 67,7683 руб. за доллар, средний курс продажи за неделю снизился на 0,72 руб. Это автоматическое сообщение.
.13 декабря 2018 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск 13 декабря средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 65,95/66,81 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 65,95/66,81 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 7 коп., средний...
.13 декабря 2018 года 13:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 65,58/67,04 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 65,58/67,04 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 14 коп., Cредний курс продажи...
.13 декабря 2018 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 74,77/76,3 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 29 коп., Cредний курс продажи упал на 2...
.13 декабря 2018 года 13:02
Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) определила ставку 10-го купона биржевых облигаций серии 001Р-01 в размере 9,54% годовых, говорится в сообщении эмитента. ГТЛК разместила бонды 001Р-01 объемом 3 млрд рублей в рамках программы биржевых облигаций в... читать дальше
.13 декабря 2018 года 12:57
Министерство финансов Беларуси оценивает потери бюджета страны в 2019 году на уровне 630 млн беллорусских рублей (чуть более $300 млн) из-за начала реализации в РФ налогового маневра "Суммарно бюджетные потери ( из-за налогового маневра) составляют 630 млн белорусских... читать дальше
.13 декабря 2018 года 12:45
Во втором чтении принят законопроект, освобождающий банки с базовой лицензией от составления отчетности по МСФО
Госдума РФ приняла во втором чтении законопроект, по которому банки с базовой лицензией освобождаются от составления финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами (МСФО). Проект закона был внесен в марте главой думского комитета по финансовому рынку Анатолием... читать дальше
.13 декабря 2018 года 12:35
Парламент Грузии в четверг утвердил окончательную версию проекта государственного бюджета страны на 2019 год с профицитом 846,6 млн лари ($318,3 млн по текущему курсу), или 1,9% ВВП. Как заявил министр финансов Иванэ Мачавариани, параметры госбюджета рассчитаны, исходя... читать дальше
.13 декабря 2018 года 12:26
Южнокорейский производитель электроники Samsung Electronics Co. планирует закрыть предприятие по выпуску смартфонов в китайском Тяньцзине до 31 декабря текущего года, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителя Samsung. Порядка 2000 служащих... читать дальше
.13 декабря 2018 года 12:17
МЭА сохранило оценку роста спроса на нефть в 2018 и 2019 годах -1,3 млн б/с и 1,4 млн б/с соответственно, говорится в отчете агентства. МЭА ожидает, что добыча нефти в странах не-ОПЕК в следующем году вырастет на 1,5 млн б/с, при этом ОПЕК необходимо добывать в среднем... читать дальше
.13 декабря 2018 года 12:09
Средние потребительские цены на хлеб из ржаной муки и смеси ржаной и пшеничной муки в России, по данным на конец ноября, выросли с начала года на 4%, до 47,51 рубля за килограмм с 45,67 рубля за килограмм в январе, сообщила Российская гильдия пекарей и кондитеров (РОСПиК). От... читать дальше
.13 декабря 2018 года 12:01
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) 13 декабря присвоило выпуску облигаций Газпромбанка (MOEX: GZPR) (ГПБ) серии 001Р-03Р объемом 7 млрд рублей кредитный рейтинг "АA(RU)", говорится в сообщении АКРА. Эмиссия является старшим необеспеченным долгом... читать дальше
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