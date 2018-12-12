Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 75,2428 руб.

12 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3519 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,2428 руб.

Минимальный курс евро составил 75,0975 руб., максимальный - 75,3925 руб. Было заключено 3298 сделок. Объем торгов составил 13740,23 млн руб., что на 35% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 75,235 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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