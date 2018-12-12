12 декабря 2018 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
| 0
|
12 декабря. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|12:00
|Квартальные данные о безработице в Италии
|III квартал 2018
|13:00
|Промышленное производство в еврозоне
|Октябрь 2018
|16:30
|Изменение потребительских цен в США
|Ноябрь 2018
|18:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 01 по 07 декабря
|22:00
|Бюджет США
|Ноябрь 2018
Это автоматическое сообщение.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
12 декабря 2018 года 19:30
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 40204,274 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 230,823 млрд руб., или на...
.
12 декабря 2018 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 557 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 66,3592 руб.
Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
.
12 декабря 2018 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 148 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,6434 руб.
Минимальный курс юаня составил 9,62 руб., максимальный - 9,6637... читать дальше
.
12 декабря 2018 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2478 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,2542 руб.
Минимальный курс евро составил 75,08 руб.,... читать дальше
.
12 декабря 2018 года 19:00
Рынок акций РФ остался в среду под давлением продавцов из-за геополитической напряженности вокруг газопровода "Северный поток 2".
Палата представителей Конгресса США полным составом одобрила резолюцию, в которой выразила несогласие с газопроводом "Северный поток 2"... читать дальше
.
12 декабря 2018 года 18:56
В 2019 году участники Великой отечественной войны ежемесячно будут получать 44 тысячи рублей, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Эта цифра включает в себя только пенсионную и единовременную денежную выплату. В 2019 году этот размер составит 44 тысячи рублей для... читать дальше
.
12 декабря 2018 года 18:54
"Московская биржа" зарегистрировала выпуск облигаций ООО "Инвестторгстрой" (Екатеринбург) серии БО-02 объемом 1 млрд рублей и включила его в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.
Выпуску присвоен номер 4B02-02-10027-R.
Облигации... читать дальше
.
12 декабря 2018 года 18:54
"Московская биржа" зарегистрировала выпуск облигаций АО "СофтЛайн трейд" серии 001Р-02 объемом 1 млрд рублей и включила его в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.
Выпуску присвоен номер 4B02-02-45848-H-001P.
Облигации сроком... читать дальше
.
12 декабря 2018 года 18:52
Российская Конституция является развивающимся правовым механизмом, а не закостенелой конструкцией, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Текст Конституции не содержит пустых деклараций, ее положения действующие, работающие. Однако это не закостенелая правовая... читать дальше
.
12 декабря 2018 года 18:47
Объем нового банковского кредитования в национальной валюте в Китае в ноябре увеличился до 1,250 трлн юаней ($181 млрд) по сравнению с 697 млрд юаней в предыдущий месяц, свидетельствуют данные Народного банка Китая (НБК, центробанк страны).
Таким образом, показатель... читать дальше
.
12 декабря 2018 года 18:38
На кризис в районе Азовского моря Европейский совет, который собирается 13-14 декабря в Брюсселе, отреагирует очередным продлением экономических санкций, заявил журналистам в среду в Брюсселе высокопоставленный европейский чиновник на условиях анонимности.
"Что касается... читать дальше
.
12 декабря 2018 года 18:32
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 1208 тыс. баррелей - до 441,954 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США.
Товарные запасы бензина повысились на 2087 тыс. баррелей и составили 228,337 млн баррелей,... читать дальше
.
12 декабря 2018 года 18:28
Российское подразделение немецкого автоконцерна Volkswagen AG ООО "Фольксваген Груп Рус" отзывает в РФ 7,095 тыс. автомобилей Audi моделей A4, А5, А6, Q5.
Как говорится в сообщении Росстандарта, отзыву подлежат автомобили указанных моделей, реализованные с 2012 по 2017... читать дальше
.
12 декабря 2018 года 18:21
ООО "Транспортная концессионная компания" завершило размещение облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями класса "А4" объемом 3,752 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Ставка 1-го купона установлена на уровне 9,7%... читать дальше
.
12 декабря 2018 года 18:20
Евразийский банк развития (ЕАБР) начал переговоры с национальными банками стран ЕАЭС по расширению использования его расчетно-клиринговой системы для проведения операций в нацвалютах, сообщил "Интерфаксу" зампред правления, статс-секретарь банка Андрей Крайний.
"Банк... читать дальше
.
12 декабря 2018 года 18:14
Американские фондовые индексы растут в среду благодаря заявлениям президента США Дональда Трампа по делу топ-менеджера Huawei, поддержавшим оптимизм инвесторов в отношении торговых переговоров между Вашингтоном и Пекином.
Индекс Dow Jones Industrial Average к... читать дальше
.