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Главная  /  Все новости  /  Учетные цены Банка России на драгметаллы с 7 декабря
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06 декабря 2018 года 15:44

Учетные цены Банка России на драгметаллы с 7 декабря

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6 декабря. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 7 декабря установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2653,01 (-2,79) руб./грамм; на серебро - 31,07 (-0,18) руб./грамм; на платину - 1697,22 (-15,09) руб./грамм; на палладий - 2619,86 (-63,55) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Драгметаллы,  Котировки

 
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НОВОСТИ
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Срок обращения выпуска составляет один год. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей.

Бонды...    читать дальше
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06 декабря 2018 года 19:15
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Минимальный курс доллара США составил...    читать дальше
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06 декабря 2018 года 19:15
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Минимальный курс евро составил 75,4725 руб.,...    читать дальше
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06 декабря 2018 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,6983 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 336 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,6983 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,67 руб., максимальный - 9,7399...    читать дальше
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06 декабря 2018 года 19:11
Индекс сферы услуг США ISM Non-Manufacturing вырос в ноябре вопреки прогнозам
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06 декабря 2018 года 19:10
АКРА подтвердило рейтинг Белгородской области и ее бондов на уровне A+(RU), изменило прогноз на "позитивный"
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Белгородской области и выпуска ее облигаций серии 35011 на уровне "A+(RU)" и изменило прогноз на "позитивный", сообщается на сайте агентства.

Изменение прогноза по кредитному рейтингу...    читать дальше
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06 декабря 2018 года 19:08
Сбербанк 7-20 декабря проведет сбор заявок на структурные облигации объемом 2 млрд руб.
Сбербанк России 7 декабря откроет книгу заявок на структурные облигации серии ИОС-BSK_FIX_MEM-24m-001Р-41R объемом 2 млрд рублей, говорится в сообщении биржи.

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Техническое размещение 2-летнего выпуска запланировано...    читать дальше
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06 декабря 2018 года 19:01
Запасы нефти в США упали за период с 23 ноября по 30 ноября на 7323 тыс. баррелей, бензина - выросли на 1699 тыс. баррелей
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 7323 тыс. баррелей - до 443,162 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США.

Товарные запасы бензина повысились на 1699 тыс. баррелей и составили 226,25 млн баррелей,...    читать дальше
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06 декабря 2018 года 18:57
Рынок российских акций завершил торги в минусе
Рынок акций РФ завершил торги падением вместе с нефтью и мировыми фондовыми рынками

В четверг снизилась фондовая Азия (Япония упала на 1,9%, Китай - на 1,7%), минусовала Европа. Резким снижением открылась и фондовая Америка на фоне новостей об аресте главного...    читать дальше
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06 декабря 2018 года 18:45
Заседание ОПЕК завершилось без договоренностей об объемах сокращения нефтедобычи
Заседание ОПЕК в Вене завершилось в четверг без договоренностей об объемах сокращения нефтедобычи, сообщает Reuters со ссылкой на представителя одной из стран картеля. По его словам, обсуждение продолжится в пятницу вместе со странами, не входящими в ОПЕК.

Глава...    читать дальше
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06 декабря 2018 года 18:39
Россия и Венесуэла подписали меморандум о сотрудничестве в геологии и недропользовании
Глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин и министр народной власти по экологическому горному развитию Венесуэлы Виктор Уго Кано Пачеко подписали меморандум о сотрудничестве в геологии и недропользовании, сообщает пресс-служба Минприроды РФ.

Стороны договорились развивать...    читать дальше
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06 декабря 2018 года 18:38
"Инград" 11 декабря проведет сбор заявок на бонды серии 001Р-02 объемом 20 млрд руб
ПАО "Инград" 11 декабря с 11:00 МСК до 15:00 МСК проведет сбор заявок на облигации серии 001Р-02 объемом 20 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Согласно сообщению, техническое размещение 10-летнего выпуска пройдет также 11 декабря.

Заявки на бонды...    читать дальше
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06 декабря 2018 года 18:34
Глава Opel: мы избавимся от выбросов углекислого газа
Немецкий автоконцерн Opel делает ставку на электромобили. "Мы избавимся от выбросов углекислого газа", - заявил глава концерна Михаэль Лошеллер на встрече с журналистами, передает "Немецкая волна" со ссылкой на информагентство dpa. В частности, в 2019 году планируется выпустить...    читать дальше
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