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06 декабря 2018 года 08:03
ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 75,7051 руб.
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6 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 6 декабря, составляет 75,7051 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 4,89 коп.
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.06 декабря 2018 года 11:45
Cредневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" по состоянию на 11:30 мск, на основе которого происходит процесс курсообразования доллара на следующий день, снизился на 8,65 коп. - до 66,7377 руб.... читать дальше
.06 декабря 2018 года 11:40
Сбербанк установил ориентир ставки 1-го купона биржевых облигаций серии 001Р-52R объемом 30 млрд рублей на уровне 8,45% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Сбор заявок на выпуск проходит с 6 по 11 декабря с 11:00 МСК до 15:00 МСК. Срок... читать дальше
.06 декабря 2018 года 11:36
Минфин РФ рассчитывает провести размещение облигаций федерального займа (ОФЗ), номинированных в юанях, в следующем году, продолжает активное обсуждение с китайскими инвесторами, заявил глава долгового департамента Минфина Константин Вышковский. "Мы рассчитываем, что в... читать дальше
.06 декабря 2018 года 11:26
Российский рынок ресторанов быстрого обслуживания (Quick Service Restaurant) в третьем квартале 2018 года потерял 1,3% в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют результаты опроса, проведённого исследовательским холдингом Ромир. Тем... читать дальше
.06 декабря 2018 года 11:20
ВТБ разместит 6 декабря однодневные бонды серии КС-3-94 на 75 млрд руб. по цене 99,9805% от номинала
декабря. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 6 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-3-94 объемом 75 млрд рублей по цене 99,9805% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 7,12% годовых. Дисконтные... читать дальше
.06 декабря 2018 года 11:17
Фактическое сокращение нефтедобычи странами ОПЕК едва ли составит больше, чем 800 тыс. баррелей в сутки или 1 млн б/с, заявил министр нефти Нигерии Эммануэль Качикву в интервью телеканалу Bloomberg. Также он отметил, что его стране будет очень сложно снизить добычу с...
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Изменение климата – серьезная угроза глобальному здравоохранению. Его последствия ежегодно приводят к гибели сотен тысяч, а то и миллионов людей. Это и различные заболевания, экстремальные погодные явления, такие как жара и наводнения, ухудшение качества воздуха, воды и... читать дальше
.06 декабря 2018 года 11:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 576 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,6821 руб. Минимальный курс юаня составил 9,671 руб., максимальный - 9,691... читать дальше
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Распоряжением мэра Москвы Сергея Собянина создано казенное учреждение "Управление долевого строительства". Соответствующий документ размещен на сайте столичной мэрии в четверг. Созданная организация займется обеспечением выполнения проектов в строительстве. Она также... читать дальше
.06 декабря 2018 года 10:45
Власти Великобритании с пятницы приостановят выдачу так называемых "виз инвесторов" в рамках мер, нацеленных на борьбу с отмыванием средств и организованной преступностью, сообщает BBC. Визы не будут выдаваться до вступления в силу новых правил, по которым желающие... читать дальше
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На 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 623 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 66,6972... читать дальше
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