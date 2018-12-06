ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 75,7051 руб.

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Сбор заявок на выпуск проходит с 6 по 11 декабря с 11:00 МСК до 15:00 МСК.

Сбербанк установил ориентир ставки 1-го купона биржевых облигаций серии 001Р-52R объемом 30 млрд рублей на уровне 8,45% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

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Минфин РФ рассчитывает провести размещение облигаций федерального займа (ОФЗ), номинированных в юанях, в следующем году, продолжает активное обсуждение с китайскими инвесторами, заявил глава долгового департамента Минфина Константин Вышковский.

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Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 7,12% годовых.

декабря. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 6 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-3-94 объемом 75 млрд рублей по цене 99,9805% от номинала, говорится в сообщении банка.

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Фактическое сокращение нефтедобычи странами ОПЕК едва ли составит больше, чем 800 тыс. баррелей в сутки или 1 млн б/с, заявил министр нефти Нигерии Эммануэль Качикву в интервью телеканалу Bloomberg.

Также он отметил, что его стране будет очень сложно снизить добычу с...