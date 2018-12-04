ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 66,2921 руб.

4 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 4 декабря, составляет 66,2921 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 24,14 коп.

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Сбербанк России 21 декабря начнет размещение выпуска структурных облигаций серии ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-46R объемом 1 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Срок обращения бумаг - 3,5 года. Срок обращения бумаг - 3,5 года. По выпуску предусмотрен один купонный период,... По выпуску предусмотрен один купонный период,... читать дальше

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ООО "СФО ИнвестКредит Финанс" завершил размещение облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями объемом 500 млн рублей, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на бонды прошел 30 ноября. Ставка 1-го купона установлена в размере 10%... Сбор заявок на бонды прошел 30 ноября. Ставка 1-го купона установлена в размере 10%... читать дальше

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Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 48,69 пункта (2,035%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2441,19 пункта. Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС... Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС... читать дальше

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"Московская биржа" 3 декабря зарегистрировала выпуск облигаций ПАО "Инград" (MOEX: OPIN) серии 001Р-02 объемом 20 млрд рублей и включила его в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер... Выпуску присвоен идентификационный номер... читать дальше

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Национальный расчетный депозитарий (НРД) 3 декабря зарегистрировал облигации ООО "Ломбард Мастер" серии КО-П08 объемом 50 млн рублей, размещаемых в рамках программы коммерческих облигаций, говорится в сообщении эмитента. Выпуску облигаций присвоен государственный... Выпуску облигаций присвоен государственный... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 41163,553 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 771,301 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3108 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 66,4764 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 4029 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,4756 руб. Минимальный курс евро составил 75,0575 руб.,... Минимальный курс евро составил 75,0575 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 603 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,66 руб. Минимальный курс юаня составил 9,594 руб., максимальный - 9,708... Минимальный курс юаня составил 9,594 руб., максимальный - 9,708... читать дальше

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"Московская биржа" 3 декабря зарегистрировала выпуск облигаций ООО "Солид-Лизинг" серии БО-001-03 объемом 110 млн рублей и включила его в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении компании. Выпуску присвоен идентификационный номер... Выпуску присвоен идентификационный номер... читать дальше

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Арбитражный суд Республики Мордовия принял к рассмотрению заявление республиканского правительства о взыскании с Российской Федерации неосновательного обогащения в размере 500 млн рублей. Разбирательство вызвано разногласиями по поводу реализации программы реструктуризации... читать дальше

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Рынок акций РФ закрылся в понедельник в ощутимом плюсе, отыграв позитивные итоги саммита G20 (достигнуто торговое перемирие между США и Китаем и продлено соглашение между Россией и Саудовской Аравией о сокращении нефтедобычи), На позитиве от торгового перемирия США-КНР... На позитиве от торгового перемирия США-КНР... читать дальше

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Странам ОПЕК+ нужно снизить нефтедобычу минимум на 1,4 млн баррелей в сутки во избежание накопления запасов, заявил в интервью агентству Blооmberg представитель Ирана в ОПЕК Каземпур Ардебили. Однако он выразил сомнения в том, что страны смогут достичь соглашения, в... Однако он выразил сомнения в том, что страны смогут достичь соглашения, в... читать дальше

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Цены на нефть растут в понедельник на оптимизме в отношении ограничения добычи странами ОПЕК+, а также сигналах резкого сокращения производства нефти в Канаде. Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:30 МСК выросла на $2... Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:30 МСК выросла на $2... читать дальше

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Американские фондовые индексы бурно растут в понедельник благодаря повышению спроса на рискованные активы на новостях о "перемирии" в торговой войне США и Китая. Индекс Dow Jones Industrial Average к 18:20 мск в понедельник вырос на 272,32 пункта (1,07%) и... Индекс Dow Jones Industrial Average к 18:20 мск в понедельник вырос на 272,32 пункта (1,07%) и... читать дальше

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ООО "Ипотечный агент БСПБ 2" завершил размещение 27-летних жилищных облигаций с ипотечным покрытием объемом 7,547 млрд рублей говорится в сообщении эмитента. Сбор заявок на облигации проходил 29 ноября. Ставка 1-го купона установлена в размере 9,35%... Сбор заявок на облигации проходил 29 ноября. Ставка 1-го купона установлена в размере 9,35%... читать дальше

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