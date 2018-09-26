Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 77,3768 руб.

26 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 430 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 77,3768 руб.

Минимальный курс евро составил 77,2975 руб., максимальный - 77,5825 руб. Было заключено 3390 сделок. Объем торгов составил 18892,78 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 77,31 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.