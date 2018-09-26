ЦБ РФ установил курс доллара США с 27 сентября в размере 65,7585 руб.

26 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 27 сентября, составляет 65,7585 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 6,59 коп.

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АО "Трансфин-М" установило ставки 9-10-го купонов биржевых облигаций серии БО-34 в размере 10,5% годовых, говорится в сообщении компании. Компания 16 октября 2014 года завершила размещение выпуска. Эмитент разместил бумаги на 2 млрд 405 млн рублей, что составляет 96,2%... Компания 16 октября 2014 года завершила размещение выпуска. Эмитент разместил бумаги на 2 млрд 405 млн рублей, что составляет 96,2%... читать дальше

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Ритейлер "Магнит" планирует увеличить сеть магазинов "у дома" - своего основного формата - в 2023 году до 22,8 тыс. с 13,4 тыс. по итогам 2018 года, говорится а презентации компании. Таким образом, за пять лет ритейлер планирует открыть 9,4 тыс. магазинов "у... Таким образом, за пять лет ритейлер планирует открыть 9,4 тыс. магазинов "у... читать дальше

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6 сентября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 26 сентября однодневные биржевые облигации серии КС-3-44 на 35 млрд 10,8 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) настаивает на дифференцированном подходе к индексации тарифов ЖКХ, заявил глава ведомства Игорь Артемьев. "Я говорил о том, что мы против того, чтобы фронтально повышать для всех компаний. Грубо говоря, не важно, что у некоторых... "Я говорил о том, что мы против того, чтобы фронтально повышать для всех компаний. Грубо говоря, не важно, что у некоторых... читать дальше

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АО "Полипласт" установило ставку 10-го купонов биржевых облигаций серии БО-01 в размере 9% годовых, говорится в сообщении компании. Размещение облигаций серии БО-01 на 1 млрд рублей прошло в апреле 2014 года. Пятилетние бонды имеют 10 полугодовых купонов. Ставка 1-3-го... Размещение облигаций серии БО-01 на 1 млрд рублей прошло в апреле 2014 года. Пятилетние бонды имеют 10 полугодовых купонов. Ставка 1-3-го... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) 26 сентября присвоило выпуску облигаций республики Саха (Якутия) серии 35011 объемом 6 млрд рублей кредитный рейтинг "А(RU)", говорится в сообщении АКРА. Данный облигационный выпуск, по мнению АКРА, имеет статус... Данный облигационный выпуск, по мнению АКРА, имеет статус... читать дальше

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Нефтяные цены немного снижаются в среду после скачка стоимости Brent накануне до максимального уровня почти за 4 года на ожиданиях сокращения поставок из Ирана после вступления в силу второго раунда американских санкций. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на... Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на... читать дальше

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Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев провел совещание с представителями Национального союза агростраховщиков (НСА) и представителями страховых компаний для обсуждения программы мер по преодолению кризиса в агростраховании с господдержкой. Как сообщил... Как сообщил... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 17,56 пункта (0,718%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2426,66 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2449,42 (+0,21%) пункта,... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте АО "Сибирская угольно-энергетическая компания" (СУЭК) на уровне "ВВ" после того, как оно стало основным собственником ООО "Сибирская генерирующая компания"... читать дальше

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Правительство РФ поддержало предложения Минэнерго по сетевому комплексу, сообщил на правительственном часе в Совете Федерации глава ведомства Александр Новак. "Поддержаны предложения министерства энергетики, их четыре. Они касаются поэтапного введения ответственности за... "Поддержаны предложения министерства энергетики, их четыре. Они касаются поэтапного введения ответственности за... читать дальше

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Цены производителей на автомобильный бензин в РФ за август 2018 года снизились на 0,2% после падения на 8,7% в июле, роста на 3,7% в июне, на 18,7% - в мае, на 13% - в апреле, на 3,6% - в марте, снижения на 2,8% в феврале и падения на 10,3% в январе, сообщила Федеральная служба... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 65,68/67,09 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 30 коп., Cредний курс продажи...

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В январе-июле 2018 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций и государственных (муниципальных) учреждений) в действующих ценах вырос на 34,7% и составил 7 трлн 578,7... читать дальше

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Индекс предпринимательской уверенности, отражающий обобщенное состояние предпринимательского поведения, в сентябре 2018 г. повысился в добывающих производствах до 1% с 0% в августе, в обрабатывающих производствах остался на уровне 3%, как и месяцем ранее, в обеспечении... читать дальше

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За период с 18 по 24 сентября 2018 г. в России инфляция составила 0,1%, сообщает Росстат. На трех предыдущих неделях цены не изменялись. На трех предыдущих неделях цены не изменялись. С начала сентября инфляция составила 0,1%. С начала потребительские цены выросли на 2,4%. С начала сентября инфляция составила 0,1%. С начала потребительские цены выросли на 2,4%. В 2017 году дефляция в... В 2017 году дефляция в... читать дальше

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