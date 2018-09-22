ЦБ РФ установил курс евро с 22 сентября в размере 78,0753 руб.

22 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс евро , установленный Центральным банком с 22 сентября, составляет 78,0753 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 32,24 коп.

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Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 25,91 пункта (1,079%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2426,8 пункта. Индекс РТС продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС повысился на... Индекс РТС продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС повысился на... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 28983,874 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 10,784 млрд руб., или на...

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ладельцы облигаций АО "Открытие Холдинг" 5-6-й серий на общем собрании 20 сентября согласились на условия реструктуризации, говорится в сообщениях эмитента. В частности, держатели бондов согласились на заключение от имени владельцев облигаций соглашения о прекращении... В частности, держатели бондов согласились на заключение от имени владельцев облигаций соглашения о прекращении... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 139 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,7094 руб. Минимальный курс юаня составил 9,685 руб., максимальный - 9,7719... Минимальный курс юаня составил 9,685 руб., максимальный - 9,7719... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 706 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 66,4876 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 3891 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 78,2761 руб. Минимальный курс евро составил 77,93 руб.,... Минимальный курс евро составил 77,93 руб.,... читать дальше

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Сбербанк России завершил размещение выпуска структурных облигаций серии ИОС-ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-18R номинальным объемом 1 млрд рублей, разместив 47,26% выпуска на 472,581 млн рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Срок обращения выпуска - 3,5... Срок обращения выпуска - 3,5... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в плюсе на фоне дорожающей нефти и оптимизма на глобальных рынках. В пятницу в Азии преобладал рост индексов (Япония выросла на 0,8% на фоне ослабления иены, Китай прибавил 3%), плюсовала Европа, продолжился подъем в США (индекс S&P 500... В пятницу в Азии преобладал рост индексов (Япония выросла на 0,8% на фоне ослабления иены, Китай прибавил 3%), плюсовала Европа, продолжился подъем в США (индекс S&P 500... читать дальше

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Нефтяной рынок замедлил подъем к вечеру на ожиданиях, что страны ОПЕК+ увеличат поставки нефти достаточным образом, чтобы компенсировать сокращение иранского экспорта из-за американских санкций. Вместе с тем по итогам недели ожидается положительное изменение: с прошлой... Вместе с тем по итогам недели ожидается положительное изменение: с прошлой... читать дальше

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что обсудила на полях Евразийского женского форума с представителем КНР санкции, введенные США в отношении этой страны, и что Китай и Россия считают такие санкции нелегитимными. "Мы обсуждали этот вопрос с... "Мы обсуждали этот вопрос с... читать дальше

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Сбербанк России повысил ставки по вкладам в долларах, следует из информации на сайте госбанка. По вкладу "Сохраняй" максимальная ставка в долларах при открытии депозита онлайн теперь составляет 2% годовых, ранее было 1,35% годовых. Это самое выгодное для клиента... По вкладу "Сохраняй" максимальная ставка в долларах при открытии депозита онлайн теперь составляет 2% годовых, ранее было 1,35% годовых. Это самое выгодное для клиента... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) 21 сентября присвоило выпуску облигаций Красноярского края серии 35016 объемом 12 млрд рублей кредитный рейтинг "А(RU)", говорится в сообщении АКРА. Данный облигационный выпуск Красноярского края, по мнению АКРА,... Данный облигационный выпуск Красноярского края, по мнению АКРА,... читать дальше

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ВТБ утвердил параметры 50 выпусков однодневных биржевых облигаций серий КС-3-51 - КС-3-100 на общую сумму 3,75 трлн рублей, говорится в сообщении банка. Объем каждого выпуска составит 75 млрд рублей, номинал облигаций - 1 тыс. рублей. Объем каждого выпуска составит 75 млрд рублей, номинал облигаций - 1 тыс. рублей. Дисконтные облигации... Дисконтные облигации... читать дальше

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Министерство финансов Белоруссии оценивает доходы республиканского бюджета в 2019 году на уровне 23,5 млрд белорусских рублей, расходы - 21,8 млрд бел. рублей, сказано в публикации начальника главного управления бюджетной политики Минфина Елены Печень в ведомственном журнале... читать дальше

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Минфин предлагает с 2020 года полностью передать в доход региональных бюджетов акцизы на этиловый спирт из всех видов сырья, а также акцизы на спиртосодержащую продукцию. Соответствующие поправки в Бюджетный кодекс, с которыми ознакомился "Интерфакс", направлены министерством на... читать дальше

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Отток капитала из акций и облигаций РФ со стороны фондов за неделю сократился в три раза, говорится в обзоре главного стратега компан0ии "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова. Совокупный чистый отток капитала с фондового и долгового рынков РФ со стороны фондов (с... Совокупный чистый отток капитала с фондового и долгового рынков РФ со стороны фондов (с... читать дальше

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