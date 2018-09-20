Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 66,4103 руб.

20 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 5539 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 66,4103 руб.

Минимальный курс доллара США составил 66,215 руб., максимальный - 66,6975 руб. Было заключено 15267 сделок. Объем торгов составил 74488,79 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 66,5 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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