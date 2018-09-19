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Банки РФ не смогут погашать субординированные инструменты капитала, если в результате их погашения появятся риски для осуществления мер по предупреждению банкротства, следует из зарегистрированного Минюстом положения 646-П. Документ пришел на смену положению 395-П,... Документ пришел на смену положению 395-П,... читать дальше

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Доллар и евро начали торги на "Московской бирже" снижением. Рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря позитивной динамике валют emerging markets и высоким ценам на нефть. В 10:05 мск курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах... В 10:05 мск курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах... читать дальше

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По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи повысился на 1,7 пункта (0,071%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2404,28 пункта. По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 6,47 пункта (0,576%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 6,47 пункта (0,576%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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На 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 4898 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 67,1186... читать дальше

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ООО "Газпром трансгаз Томск" планирует увеличить штат на 1,2 тыс. человек, которые будут заниматься эксплуатацией газопровода "Сила Сибири", следует из материалов в корпоративном издании компании. "В рамках проекта "Сила Сибири" создано пять линейных производственных... "В рамках проекта "Сила Сибири" создано пять линейных производственных... читать дальше

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Сегодняшние торги фондовый рынок России начал в небольшом плюсе на фоне продолжающегося подъема мировых площадок во главе с Китаем. Вчера европейские рынки акций преимущественно выросли, несмотря на эскалацию торгового конфликта между США и КНР. Вчера европейские рынки акций преимущественно выросли, несмотря на эскалацию торгового конфликта между США и КНР. Американские... Американские... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 66,44/67,98 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 4 коп., Cредний курс продажи упал...

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Россия за два года подписала более 20 новых экспортных оружейных контрактов со странами Африки, расположенными южнее Сахары, сообщил глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев. "Только за последние два года мы подписали с ними более 20 контрактных документов. По нашим... "Только за последние два года мы подписали с ними более 20 контрактных документов. По нашим... читать дальше

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Премьер министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о поддержке региональных проектов по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, сообщает в среду официальный сайт правительства РФ. "Дотации в размере 4,9 млрд рублей... "Дотации в размере 4,9 млрд рублей... читать дальше

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В ходе сегодняшних азиатских торгов доллар США дешевеет относительно евро, юаня и фунта стерлингов. Индекс ICE, отслеживающий динамику доллара относительно шести основных мировых валют, теряет 0,1% в ходе торгов. Индекс ICE, отслеживающий динамику доллара относительно шести основных мировых валют, теряет 0,1% в ходе торгов. По состоянию на 9:36 мск курс евро подрос... По состоянию на 9:36 мск курс евро подрос... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 19 сентября составили по Российской Федерации 2536,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2213,3 млрд руб. На... На... читать дальше

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Германский автоконцерн Volkswagen представил новую технологическую платформу, которую планирует использовать для массового производства электромобилей. Мировая премьера модульной платформы электрического привода (MEB) состоялась в Дрездене в... Мировая премьера модульной платформы электрического привода (MEB) состоялась в Дрездене в... читать дальше

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Глава суверенного фонда Катара (Qatar Investment Authority, QIA), владеющего долей в "Роснефти" (MOEX: ROSN), шейх Абдулла бин Мухаммед бин Сауд Аль Тани покидает свой пост после 4 лет службы, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Причины... Причины... читать дальше

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Ирландия получила от американской Apple 14,3 млрд евро в рамках взыскания властями страны незаконно полученных компанией налоговых субсидий, а также соответствующих процентов, по решению Еврокомиссии. Министр финансов Ирландии Паскаль Донохью объявил во вторник, что... Министр финансов Ирландии Паскаль Донохью объявил во вторник, что... читать дальше

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9 сентября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 20 сентября однодневные биржевые облигации серии КС-3-40 объемом 75 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше

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Азиатские фондовые индексы растут в среду, несмотря на эскалацию торгового спора США и Китая, в лидерах подъема - рынки Гонконга и КНР. Сводный индекс фондовых рынков Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) MSCI Asia Pacific увеличился в ходе торгов на... Сводный индекс фондовых рынков Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) MSCI Asia Pacific увеличился в ходе торгов на... читать дальше

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