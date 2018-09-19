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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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19 сентября 2018 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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19 сентября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
11:00 Баланс счета текущих операций еврозоны Май 2018
11:00 Баланс счета текущих операций еврозоны Июль 2018
11:00 Баланс счета текущих операций Италии Июль 2018
11:30 Изменение потребительских цен в Великобритании Август 2018
11:30 Изменение цен производителей в Великобритании Август 2018
12:00 Объем строительства в еврозоне Июль 2018
15:30 Баланс счета текущих операций США II квартал 2018
15:30 Новостройки и разрешения на строительство в США Август 2018
17:30 Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране С 08 по 14 сентября

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
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НОВОСТИ
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Документ пришел на смену положению 395-П,...    читать дальше
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19 сентября 2018 года 10:20
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По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 6,47 пункта (0,576%) по сравнению с закрытием предыдущего...    читать дальше
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19 сентября 2018 года 10:20
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19 сентября 2018 года 10:13
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"В рамках проекта "Сила Сибири" создано пять линейных производственных...    читать дальше
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19 сентября 2018 года 10:06
Российские фондовые индексы демонстрируют повышательный настрой
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Вчера европейские рынки акций преимущественно выросли, несмотря на эскалацию торгового конфликта между США и КНР.

Американские...    читать дальше
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19 сентября 2018 года 10:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 10:00 мск составил 66,44/67,98 руб.
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 66,44/67,98 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 4 коп., Cредний курс продажи упал...
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19 сентября 2018 года 10:01
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Россия за два года подписала более 20 новых экспортных оружейных контрактов со странами Африки, расположенными южнее Сахары, сообщил глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Только за последние два года мы подписали с ними более 20 контрактных документов. По нашим...    читать дальше
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19 сентября 2018 года 09:54
На создание комфортной среды в малых городах правительство выделило около 5 млрд рублей дотаций
Премьер министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о поддержке региональных проектов по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, сообщает в среду официальный сайт правительства РФ.

"Дотации в размере 4,9 млрд рублей...    читать дальше
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19 сентября 2018 года 09:47
Доллар дешевеет к евро, фунту и юаню
В ходе сегодняшних азиатских торгов доллар США дешевеет относительно евро, юаня и фунта стерлингов.

Индекс ICE, отслеживающий динамику доллара относительно шести основных мировых валют, теряет 0,1% в ходе торгов.

По состоянию на 9:36 мск курс евро подрос...    читать дальше
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19 сентября 2018 года 09:34
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2536,2 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 2535,67 млрд руб.
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 19 сентября составили по Российской Федерации 2536,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2213,3 млрд руб.

На...    читать дальше
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19 сентября 2018 года 09:33
Volkswagen представил модульную платформу для массового производства электромобилей
Германский автоконцерн Volkswagen представил новую технологическую платформу, которую планирует использовать для массового производства электромобилей.

Мировая премьера модульной платформы электрического привода (MEB) состоялась в Дрездене в...    читать дальше
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19 сентября 2018 года 09:26
Катарский суверенный фонд QIA меняет главу - источники Bloomberg
Глава суверенного фонда Катара (Qatar Investment Authority, QIA), владеющего долей в "Роснефти" (MOEX: ROSN), шейх Абдулла бин Мухаммед бин Сауд Аль Тани покидает свой пост после 4 лет службы, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Причины...    читать дальше
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19 сентября 2018 года 09:17
Ирландия взыскала с Apple 14,3 млрд евро недоплаченных налогов
Ирландия получила от американской Apple 14,3 млрд евро в рамках взыскания властями страны незаконно полученных компанией налоговых субсидий, а также соответствующих процентов, по решению Еврокомиссии.

Министр финансов Ирландии Паскаль Донохью объявил во вторник, что...    читать дальше
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19 сентября 2018 года 09:13
ВТБ разместит 20 сентября однодневные бонды серии КС-3-40 на 75 млрд рублей
9 сентября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 20 сентября однодневные биржевые облигации серии КС-3-40 объемом 75 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии...    читать дальше
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19 сентября 2018 года 09:06
Фондовые рынки АТР торгуются на подъеме в среду
Азиатские фондовые индексы растут в среду, несмотря на эскалацию торгового спора США и Китая, в лидерах подъема - рынки Гонконга и КНР.

Сводный индекс фондовых рынков Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) MSCI Asia Pacific увеличился в ходе торгов на...    читать дальше
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