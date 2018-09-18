Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2546,1 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 2561,98 млрд руб.

18 сентября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 18 сентября составили по Российской Федерации 2546,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2224,6 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2575,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2239,9 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 18 сентября составили 2561,98 млрд руб. против 2594,65356 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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