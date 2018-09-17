ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 68,2826 руб.

17 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 15 сентября, составляет 68,2826 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 35,44 коп.

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 36 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,9228 руб. Минимальный курс юаня составил 9,9 руб., максимальный - 9,9407... Минимальный курс юаня составил 9,9 руб., максимальный - 9,9407... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1438 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,1252 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 411 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 79,4446 руб. Минимальный курс евро составил 79,1925 руб.,... Минимальный курс евро составил 79,1925 руб.,... читать дальше

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Первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов вновь подтвердил намерение Минфина выходить на рынок заимствований только при благоприятной конъюнктуре и не заимствовать любой ценой. "Будем оперативно реагировать на ситуацию на рынке госдолга. Если в последний... "Будем оперативно реагировать на ситуацию на рынке госдолга. Если в последний... читать дальше

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Россия и Китай согласовали "Роснефти" перенаправление в 2018 году 1,7 млн тонн нефти из отвода от ВСТО Сковородино-Мохэ в порт Козьмино для дальнейшей поставки в Китай, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак по итогам заседания межправкомиссии двух... читать дальше

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Наталья Тимакова назначена зампредом Внешэкономбанка, сообщила госкорпорация. Ранее в понедельник Н.Тимакова была освобождена от должности пресс-секретаря премьер-министра, замглавы аппарата правительства РФ. Ранее в понедельник Н.Тимакова была освобождена от должности пресс-секретаря премьер-министра, замглавы аппарата правительства РФ. В новой должности она будет отвечать за... В новой должности она будет отвечать за... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил понедельник на подъеме. Европейские фондовые индексы преимущественно снижались в ходе торгов. Европейские фондовые индексы преимущественно снижались в ходе торгов. Фондовые индексы АТР завершили день на понижательном тренде вместе с валютами большинства развивающихся стран на фоне торговых споров США и... Фондовые индексы АТР завершили день на понижательном тренде вместе с валютами большинства развивающихся стран на фоне торговых споров США и... читать дальше

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В августе уровень безработицы в городах Китая снизился до 5% по сравнению с 5,1% в предшествующий месяц, свидетельствуют данные Государственного статуправления (ГСУ). В августе 2017 года показатель составлял 5,1%. В августе 2017 года показатель составлял 5,1%. Безработица в 31-м крупнейшем городе КНР в... Безработица в 31-м крупнейшем городе КНР в... читать дальше

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Глава Минэкономразвития сообщил, что министерство после передачи ему Ростуризма работает над новой стратегией развития туристической отрасли до 2035 года. "Сейчас будем работать над стратегией до 2035 года. Есть целый ряд идей и направлений, которые будем внедрять в... "Сейчас будем работать над стратегией до 2035 года. Есть целый ряд идей и направлений, которые будем внедрять в... читать дальше

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Объем поставок газа в Китай по дальневосточному маршруту может составить 5-10 млрд куб. м в год, сообщил журналистам руководитель государственного энергетического управления КНР Нур Бекри. По его словам, китайская сторона рассчитывает выйти на договоренность о поставках... По его словам, китайская сторона рассчитывает выйти на договоренность о поставках... читать дальше

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Решение ЦБ РФ, который в пятницу повысил ключевую ставку с 7,25% до 7,5%, было "объективным", говорить о начавшемся цикле ужесточения денежно-кредитной политики рано, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. "ЦБ обеспечивает финансовую стабильность,... "ЦБ обеспечивает финансовую стабильность,... читать дальше

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Нацпроект "Цифровая экономика" потребует 1 трлн рублей бюджетных средств и 1 трлн внебюджетных, заявил журналистам министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков по итогам заседания президиума совета при президенте по стратегическому развитию и... читать дальше

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Российским и китайским компаниям поставлена задача до конца года подписать контракт на поставку газа по западному маршруту, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Козак по итогам двухсторонней российско-китайской межправительственной комиссии. "Что касается западного... "Что касается западного... читать дальше

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Бюджетный комитет Госдумы рекомендовал принять в первом чтении поправки в Налоговый кодекс (НК) РФ, которые определяют характер некоторых видов финансовых поступлений в профессиональные объединения страховщиков в рамках обязательных видов страхования. Законопроект был... Законопроект был... читать дальше

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Фонд национального благосостояния Саудовской Аравии (PIF) в понедельник сообщил о подписании соглашения с международными банками о привлечении синдицированного кредита на сумму $11 млрд. Госфонд таким образом готовится к проведению инвестиций в новые отрасли, а также к... Госфонд таким образом готовится к проведению инвестиций в новые отрасли, а также к... читать дальше

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В среднесрочной перспективе приблизительно 54% российских компаний потребуется переподготовка своих сотрудников, следует из доклада The Future of Jobs 2018 ("Будущее рабочих мест 2018"), подготовленного Всемирным экономическим форумом (WEF) при участии Евразийского института... читать дальше

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