Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до -277,8 млрд руб.

14 сентября. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 14 сентября по данным на начало операционного дня снизилось до -277,8 млрд руб.

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ЦБ РФ не хочет смягчать требования к капиталу банков под предлогом санкций, не видит в этом необходимости, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. "Мы нацелены и наш приоритет в том, чтобы повышать устойчивость финансовой системы. Мы вводим нормативы,... "Мы нацелены и наш приоритет в том, чтобы повышать устойчивость финансовой системы. Мы вводим нормативы,... читать дальше

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В августе индекс цен на импортируемые в США товары и услуги упал на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем - максимальными темпами с начала 2016 года, свидетельствуют данные Минтруда страны. Экономисты в среднем ожидали снижения на 0,2%. Экономисты в среднем ожидали снижения на 0,2%. Как отмечает... Как отмечает... читать дальше

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бербанк России утвердил параметры двух программ облигаций 001СУБ и 002СУБ общим объемом 500 млрд рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте (долларах США или евро), говорится в сообщении кредитной организации. Объем каждой из программ составит по 250 млрд... Объем каждой из программ составит по 250 млрд... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 67,02/68,74 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 39 коп., Cредний курс продажи упал...

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ЦБ РФ повысил прогноз по оттоку капитала в 2018 году до $55 млрд с $30 млрд, заявила глава банка Эльвира Набиуллина. "Мы увеличили оценку отрицательного сальдо финансового счета по частному сектору в 2018 году с $30 до $55 млрд. В дальнейшем, по нашим прогнозам, сальдо... "Мы увеличили оценку отрицательного сальдо финансового счета по частному сектору в 2018 году с $30 до $55 млрд. В дальнейшем, по нашим прогнозам, сальдо... читать дальше

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У Банка России нет планов по конвертации валютных вкладов в рублевые, сообщила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров. "Никаких угроз для валютных вкладов не видим, и никаких мер по принудительной конвертации мы не... читать дальше

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В 1-м полугодии 2019 гожа Банк России ожидает пик инфляции из-за повышения НДС, она может достичь 5,5-6%, заявила на пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина. "Пик инфляции ожидается в 1-м полугодии следующего года в связи с одномоментным повышением НДС, и конечно,... "Пик инфляции ожидается в 1-м полугодии следующего года в связи с одномоментным повышением НДС, и конечно,... читать дальше

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ЦБ не видит проблем с валютной ликвидностью, пока не будет задействовать валютное репо, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. "Мы не видим никаких проблем с валютной ликвидностью, ее достаточно. Да, у нас есть этот инструмент в запасе - валютное... "Мы не видим никаких проблем с валютной ликвидностью, ее достаточно. Да, у нас есть этот инструмент в запасе - валютное...

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Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила в пятницу на брифинге, что Центробанк не исключает сохранение цен на нефть на текущих уровнях продолжительное время. "Мы несколько пересмотрели вверх траекторию цены на нефть, учитывая то, как сейчас складывается баланс... "Мы несколько пересмотрели вверх траекторию цены на нефть, учитывая то, как сейчас складывается баланс... читать дальше

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Оценка ЦБ РФ эффекта переноса валютного курса в годовую инфляцию не изменилась и составляет около 0,1, то есть снижение номинального эффективного валютного курса на 10% добавляет к годовой инфляции 1 процентный пункт на горизонте 3-6 месяцев, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина... читать дальше

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В понедельник, 17 сентября, ожидаются выплаты купонных доходов по 4 выпускам еврооблигаций на общую сумму $154,03 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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В понедельник, 17 сентября, ожидаются погашения по 7 выпускам облигаций на общую сумму 77601,81 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер... Размер... читать дальше

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В понедельник, 17 сентября, ожидаются выплаты купонных доходов по 17 выпускам облигаций на общую сумму 1235,31 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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Отложенные покупки валюты для Минфина могут растянуться на период более года, сообщила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу. "После возобновления регулярных покупок мы оцениваем возможность проведения отложенных в этом году покупок... "После возобновления регулярных покупок мы оцениваем возможность проведения отложенных в этом году покупок... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1777 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 79,7592 руб. Минимальный курс евро составил 78,9125 руб., максимальный -... Минимальный курс евро составил 78,9125 руб., максимальный -... читать дальше

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Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил свежие рейтинги доверия властям. Приведенные данные показывают, что показатель одобрения деятельности президента РФ Владимира Путина в последние несколько месяцев находится в диапазоне 62,8-66,1%,... Приведенные данные показывают, что показатель одобрения деятельности президента РФ Владимира Путина в последние несколько месяцев находится в диапазоне 62,8-66,1%,... читать дальше

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