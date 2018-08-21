Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 77,4783 руб.

21 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 8478 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 77,4783 руб.

Минимальный курс евро составил 77 руб., максимальный - 77,7325 руб. Было заключено 3656 сделок. Объем торгов составил 22191,72 млн руб., что на 20% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 77,65 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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