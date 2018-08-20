Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 204,6 млрд руб.

20 августа. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 20 августа по данным на начало операционного дня выросло до 204,6 млрд руб.

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 17,37 пункта (0,77%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2272,49 пункта. Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск... Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 27054,603 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 186,544 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 649 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,8115 руб. Минимальный курс юаня составил 9,7891 руб., максимальный - 9,84... Минимальный курс юаня составил 9,7891 руб., максимальный - 9,84... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1298 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 67,1655 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 161 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,7024 руб. Минимальный курс евро составил 76,4225 руб.,... Минимальный курс евро составил 76,4225 руб.,... читать дальше

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ПАО "ФСК ЕЭС" определило ставку 22-го купона облигаций 23-й и 28-й серий, а также 20-го купона бондов 30-й и 34-й серий в размере 3,5% годовых, говорится в сообщениях эмитента. "ФСК ЕЭС" разместила облигации 23-й и 28-й серий общим объемом 30 млрд рублей в июне 2013... "ФСК ЕЭС" разместила облигации 23-й и 28-й серий общим объемом 30 млрд рублей в июне 2013... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в плюсе. Поддержку рынку оказали подтверждение рейтинга России с "позитивным" прогнозом агентством Fitch, стабилизация нефти и позитив на мировых рынках. Поздно вечером в минувшую пятницу международное рейтинговое агентство Fitch Ratings... Поздно вечером в минувшую пятницу международное рейтинговое агентство Fitch Ratings... читать дальше

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Международное использование китайской валюты остается стабильным, сообщается в докладе Bank of China, входящего в четверку крупнейших финорганизаций КНР. В июне юань сохранил пятое место в международных расчетах, на него приходилось 1,81% всего объема транзакций,... читать дальше

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Внешэкономбанк (ВЭБ) 20 августа завершил размещение облигаций серии ПБО-001Р-К085 номинальным объемом 20 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Банк не разместил ни одной бумаги выпуска. Сбор заявок на бонды прошел 15 августа, техническое размещение... Сбор заявок на бонды прошел 15 августа, техническое размещение... читать дальше

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Китайская Dalian Wenlian Aquaculture планирует инвестировать 5 млрд рублей в производство и переработку аквакультуры на Дальнем Востоке. Как сообщается в пресс-релизе российско-китайского инвестиционного фонд (ИФРР), который подписал проект сотрудничества с Dalian... Как сообщается в пресс-релизе российско-китайского инвестиционного фонд (ИФРР), который подписал проект сотрудничества с Dalian... читать дальше

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МФК "Домашние деньги" 21 августа в 15:00 МСК в офисе компании проведет встречу с кредиторами по поводу реструктуризации задолженности, говорится в пресс-релизе компании. В сообщении подчеркивается, что на встречу приглашены не только держатели облигаций: "В данном... В сообщении подчеркивается, что на встречу приглашены не только держатели облигаций: "В данном... читать дальше

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Чистая прибыль группы Росбанка по МСФО в первом полугодии 2018 года составила 5,4 млрд рублей, что на 39% больше результата за аналогичный период прошлого года, следует из отчета банка. Чистый операционный доход за январь-июнь текущего года составил 27 млрд рублей,... Чистый операционный доход за январь-июнь текущего года составил 27 млрд рублей,... читать дальше

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дела в отношении ПАО "Мегафон", ПАО "МТС", ООО "Т2 Мобайл" и ПАО "Вымпелком" за отказ выполнять предупреждения об устранении дискриминационных условий при оказании услуг массовых смс-рассылок. "Для целей... "Для целей... читать дальше

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ВВП Чили во 2-м квартале 2018 года вырос на 5,3% относительно аналогичного периода прошлого года, свидетельствуют данные Центрального банка Чили. Подъем относительно первого квартала текущего года составил 0,7%. Темпы роста экономики Чили во втором квартале ускорились... Темпы роста экономики Чили во втором квартале ускорились... читать дальше

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Решение правительства о выделении субсидий для туроператоров, организующих отдых туристов в своей стране, станет вызовом для отрасли, так как компаниям придется доказать, что субсидии им нужны, считает исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя... читать дальше

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Банк "Зенит" установил ставку 10-го купона биржевых облигаций серии БО-11 в размере 7,5% годовых, говорится в сообщении кредитной организации. Банк разместил 5-летние бумаги на 6 млрд рублей в июне 2014 года. В апреле 2016 года банк доразместил выпуск на 2 млрд рублей.... Банк разместил 5-летние бумаги на 6 млрд рублей в июне 2014 года. В апреле 2016 года банк доразместил выпуск на 2 млрд рублей.... читать дальше

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