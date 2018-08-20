.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 204,6 млрд руб.
.
20 августа 2018 года 10:10
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 204,6 млрд руб.
|0
20 августа. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 20 августа по данным на начало операционного дня выросло до 204,6 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 204,4 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
20 августа 2018 года 19:45
Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 17,37 пункта (0,77%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2272,49 пункта. Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск... читать дальше
.20 августа 2018 года 19:30
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 20 августа выросла на 0,69% и составила 27054,603 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 27054,603 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 186,544 млрд руб., или на...
.20 августа 2018 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 649 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,8115 руб. Минимальный курс юаня составил 9,7891 руб., максимальный - 9,84... читать дальше
.20 августа 2018 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 67,1655 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1298 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 67,1655 руб. Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
.20 августа 2018 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 161 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,7024 руб. Минимальный курс евро составил 76,4225 руб.,... читать дальше
.20 августа 2018 года 19:13
ПАО "ФСК ЕЭС" определило ставку 22-го купона облигаций 23-й и 28-й серий, а также 20-го купона бондов 30-й и 34-й серий в размере 3,5% годовых, говорится в сообщениях эмитента. "ФСК ЕЭС" разместила облигации 23-й и 28-й серий общим объемом 30 млрд рублей в июне 2013... читать дальше
.20 августа 2018 года 18:56
Рынок акций РФ завершил торги в плюсе. Поддержку рынку оказали подтверждение рейтинга России с "позитивным" прогнозом агентством Fitch, стабилизация нефти и позитив на мировых рынках. Поздно вечером в минувшую пятницу международное рейтинговое агентство Fitch Ratings... читать дальше
.20 августа 2018 года 18:43
Международное использование китайской валюты остается стабильным, сообщается в докладе Bank of China, входящего в четверку крупнейших финорганизаций КНР. В июне юань сохранил пятое место в международных расчетах, на него приходилось 1,81% всего объема транзакций,... читать дальше
.20 августа 2018 года 18:37
Внешэкономбанк (ВЭБ) 20 августа завершил размещение облигаций серии ПБО-001Р-К085 номинальным объемом 20 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Банк не разместил ни одной бумаги выпуска. Сбор заявок на бонды прошел 15 августа, техническое размещение... читать дальше
.20 августа 2018 года 18:35
Китайская компания инвестирует 5 млрд руб. в производство и переработку аквакультуры на Дальнем Востоке
Китайская Dalian Wenlian Aquaculture планирует инвестировать 5 млрд рублей в производство и переработку аквакультуры на Дальнем Востоке. Как сообщается в пресс-релизе российско-китайского инвестиционного фонд (ИФРР), который подписал проект сотрудничества с Dalian... читать дальше
.20 августа 2018 года 18:31
МФК "Домашние деньги" 21 августа в 15:00 МСК в офисе компании проведет встречу с кредиторами по поводу реструктуризации задолженности, говорится в пресс-релизе компании. В сообщении подчеркивается, что на встречу приглашены не только держатели облигаций: "В данном... читать дальше
.20 августа 2018 года 18:26
Чистая прибыль группы Росбанка по МСФО в первом полугодии 2018 года составила 5,4 млрд рублей, что на 39% больше результата за аналогичный период прошлого года, следует из отчета банка. Чистый операционный доход за январь-июнь текущего года составил 27 млрд рублей,... читать дальше
.20 августа 2018 года 18:17
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дела в отношении ПАО "Мегафон", ПАО "МТС", ООО "Т2 Мобайл" и ПАО "Вымпелком" за отказ выполнять предупреждения об устранении дискриминационных условий при оказании услуг массовых смс-рассылок. "Для целей... читать дальше
.20 августа 2018 года 18:06
ВВП Чили во 2-м квартале 2018 года вырос на 5,3% относительно аналогичного периода прошлого года, свидетельствуют данные Центрального банка Чили. Подъем относительно первого квартала текущего года составил 0,7%. Темпы роста экономики Чили во втором квартале ускорились... читать дальше
.20 августа 2018 года 17:59
Решение правительства о выделении субсидий для туроператоров, организующих отдых туристов в своей стране, станет вызовом для отрасли, так как компаниям придется доказать, что субсидии им нужны, считает исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя... читать дальше
.20 августа 2018 года 17:50
Банк "Зенит" установил ставку 10-го купона биржевых облигаций серии БО-11 в размере 7,5% годовых, говорится в сообщении кредитной организации. Банк разместил 5-летние бумаги на 6 млрд рублей в июне 2014 года. В апреле 2016 года банк доразместил выпуск на 2 млрд рублей.... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.