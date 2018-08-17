Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 67,1911 руб.

17 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 3028 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 67,1911 руб.

Минимальный курс доллара США составил 66,75 руб., максимальный - 67,6225 руб. Было заключено 15436 сделок. Объем торгов составил 69529,48 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 67,4475 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.