Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2339,3 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2724,47 млрд руб.

17 августа. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 17 августа составили по Российской Федерации 2339,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2029,1 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2394,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2093,7 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 17 августа составили 2724,47 млрд руб. против 2704,55053 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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