ЦБ РФ установил курс доллара США с 16 июня в размере 62,6851 руб.

16 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 16 июня, составляет 62,6851 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 43,40 коп.

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К середине дня индекс Мосбиржи продолжает снижаться. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 15,95 пункта (0,708%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2237,53 пункта. Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на... Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на... читать дальше

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Банк России ожидает роста российской экономики во 2-м и 3-м кварталах 2018 года в интервале 1,1-1,6% в годовом выражении после роста на 1,3% в 1-м квартале, говорится в опубликованном докладе о ДКП. В целом в 2018-2020 гг. ЦБ ожидает роста экономики на уровне 1,5-2%,... В целом в 2018-2020 гг. ЦБ ожидает роста экономики на уровне 1,5-2%,... читать дальше

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Влияние расширения в апреле санкций в отношении России на российские финансовые рынки, настроения инвесторов и курс рубля будет исчерпано в 2018 году, говорится в докладе ЦБ РФ о денежно-кредитной политике. "Апрельское расширение внешних санкций в отношении ряда крупных... "Апрельское расширение внешних санкций в отношении ряда крупных... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 26172,734 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 79,756 млрд руб., или на...

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ЦБ РФ допускает небольшое ускорение розничного кредитования в ближайшие кварталы, рассматривает его как естественный, говорится в докладе о денежно-кредитной политике. Банк России продолжает внимательно наблюдать за развитием сегмента потребительского кредитования,... Банк России продолжает внимательно наблюдать за развитием сегмента потребительского кредитования,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 323 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,7729 руб. Минимальный курс юаня составил 9,74 руб., максимальный - 9,8397... Минимальный курс юаня составил 9,74 руб., максимальный - 9,8397... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2857 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,7651 руб. Минимальный курс евро составил 72,2675 руб.,... Минимальный курс евро составил 72,2675 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 6244 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,8371 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в минусе под давлением подешевевшей нефти и негативной динамики мировых фондовых площадок на фоне разворачивающейся торговой войны США с Китаем, реакция на ожидаемое решение ЦБ РФ о неизменности ключевой ставки оказалась нейтральной. ЦБ РФ... ЦБ РФ... читать дальше

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Запасы никеля, отслеживаемые Шанхайской фьючерсной биржей (SHFE), на этой неделе продолжили падение, которое не прекращается с января, и обновили минимум с ноября 2015 года. По данным торговой площадки, в пятницу резервы металла составляли 29,12 тыс. тонн, уменьшившись... По данным торговой площадки, в пятницу резервы металла составляли 29,12 тыс. тонн, уменьшившись... читать дальше

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Валовой внутренний продукт (ВВП) Белоруссии в январе-мае 2018 года составил 44,9 млрд белорусских рублей, что в сопоставимых ценах на 4,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении Национального статистического комитета (Белстат). По итогам... По итогам... читать дальше

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Банк "ФК Открытие" принял решение 1 июля погасить внебиржевые структурные коммерческие облигации серии 001PC-02 объемом 100 млн рублей, говорится в сообщении банка. Погашение состоится в дату окончания 1-го купонного периода. Банк разместил 3-летний выпуск в июне 2017... Банк разместил 3-летний выпуск в июне 2017... читать дальше

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ПАО "Уралкалий" полностью разместило облигации серии ПБО-04-Р объемом 15 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на бонды прошел 7 июня. Первоначально компания ориентировала инвесторов на ставку 1-го купона в размере 7,70-7,80% годовых. В ходе сбора... Сбор заявок на бонды прошел 7 июня. Первоначально компания ориентировала инвесторов на ставку 1-го купона в размере 7,70-7,80% годовых. В ходе сбора... читать дальше

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Складские запасы алюминия в Японии в мае увеличились на 6,4%, свидетельствуют данные трейдинговой компании Marubeni Corp. Таким образом, показатель вырос по итогам второго месяца подряд. Запасы металла в портовых терминалах Иокогамы, Нагои и Осаки на конец прошлого... Запасы металла в портовых терминалах Иокогамы, Нагои и Осаки на конец прошлого... читать дальше

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Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) планирует представить концепцию формирования общего финансового рынка стран ЕАЭС до середины 2019 года, сообщил член коллегии (министр) по экономике и финансовой политике ЕЭК Тимур Жаксылыков. "Мы находимся в достаточно... "Мы находимся в достаточно... читать дальше

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В нижней палате ожидают, что 16 июня после заседания российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений правительство РФ внесет в Государственную Думу законопроект о пенсионной реформе, сообщил спикер Вячеслав Володин. "Мы считаем, что реформа... читать дальше

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