Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 74,017 руб.

13 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2781 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,017 руб.

Минимальный курс евро составил 73,7575 руб., максимальный - 74,2825 руб. Было заключено 3450 сделок. Объем торгов составил 17620,93 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 73,8575 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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