Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 365,3 млрд руб.

13 июня. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 13 июня по данным на начало операционного дня выросло до 365,3 млрд руб.

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Президент США Дональд Трамп в среду раскритиковал ряд американских СМИ и назвал их главными врагами Соединенных Штатов. "Так смешно смотреть фейковые новости, особенно Эн-Би-Си и Си-Эн-Эн. Они очень стараются преуменьшить успех соглашения с Северной Кореей", - написал... "Так смешно смотреть фейковые новости, особенно Эн-Би-Си и Си-Эн-Эн. Они очень стараются преуменьшить успех соглашения с Северной Кореей", - написал... читать дальше

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Американские фондовые индексы демонстрируют слабый подъем в среду. Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:55 мск 13 июня поднялся на 1,92 пункта (0,01%) - до 25322,65 пункта. Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:55 мск 13 июня поднялся на 1,92 пункта (0,01%) - до 25322,65 пункта. Standard & Poor's 500 повысился на 0,84 пункта (0,03%) - до 2787,69... Standard & Poor's 500 повысился на 0,84 пункта (0,03%) - до 2787,69... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service повысило долгосрочный депозитный рейтинг Райффайзенбанка и рейтинг приоритетных необеспеченных долговых обязательств банка в национальной валюте с "Ba1" до "Baa3", сообщается в пресс-релизе... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило долгосрочный рейтинг компании O1 Properties Group с "В" до "B-", при этом оставило рейтинг в списке на пересмотр с "негативным" прогнозом, сообщается в пресс-релизе агентства. Кроме того, были снижены... Кроме того, были снижены... читать дальше

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3 июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 13 июня однодневные биржевые облигации серии КС-2-329 на 42 млрд 864,7 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Министерство финансов РФ, ЦБ и новая команда Внешэкономбанка, выполняющего функции государственной управляющей компании по управлению пенсионами накоплениями граждан (ГУК), думают о судьбе "молчунов" в новой системе пенсионных накоплений (ИПК), возможно наделение ВЭБа... читать дальше

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Указом президента РФ Антон Вайно вновь назначен руководителем администрации Кремля. Соответствующий указ от 13 июня опубликован на сайте Кремля. Также указами президента назначены два первых заместителя руководителя президентской администрации Алексей Громов и Сергей... Соответствующий указ от 13 июня опубликован на сайте Кремля. Также указами президента назначены два первых заместителя руководителя президентской администрации Алексей Громов и Сергей... читать дальше

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Президент США Дональд Трамп возобновил критику деятельности ОПЕК и выразил недовольство ростом цен на нефть. "Цены на нефть слишком высокие, ОПЕК опять взялась за старое. Нехорошо!", - написал он в Twitter. "Цены на нефть слишком высокие, ОПЕК опять взялась за старое. Нехорошо!", - написал он в Twitter. В середине апреля Д.Трамп опубликовал аналогичное, но... В середине апреля Д.Трамп опубликовал аналогичное, но... читать дальше

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Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 25083 с погашением 15 декабря 2021 года составила 100,0429% от номинала, что соответствует доходности 7,11% годовых, говорится в сообщении на сайте Минфина РФ. Всего было продано бумаг на... Всего было продано бумаг на... читать дальше

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Индекс Мосбиржи нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 2,16 пункта (0,095%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2273,9 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2283,73 (+0,53%) пункта,... читать дальше

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ПАО "АвтоВАЗ" отзывает в России 38,808 тыс. автомобилей Lada 4х4, сообщило Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии РФ (Росстандарт). Речь идет о машинах, проданных с июня 2017 по сегодняшний день. Причиной отзыва является "возможное перетирание... Речь идет о машинах, проданных с июня 2017 по сегодняшний день. Причиной отзыва является "возможное перетирание... читать дальше

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Кибератаки России, Китая и Северной Кореи требуют надежного ответа, говорится в резолюции депутатов Европейского парламента, одобренной в среду в Страсбурге. "Россия, Китай и Северная Корея, а также негосударственные акторы были вовлечены в атаки против критически... "Россия, Китай и Северная Корея, а также негосударственные акторы были вовлечены в атаки против критически... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 62,01/63,32 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 41 коп., Cредний курс продажи...

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"Газпром" может увеличить добычу газа в Боливии в два раза, сообщил президент РФ Владимир Путин. По его словам, сейчас решается вопрос о расширении добычи. В.Путин встретился с президентом Боливии Эво Моралесом, с которым обсудил двустороннее сотрудничество, в... В.Путин встретился с президентом Боливии Эво Моралесом, с которым обсудил двустороннее сотрудничество, в... читать дальше

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В мае 2018 года объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России составил 486,1 тыс. единиц, что на 11,4% выше результата годичной давности. Такие данные приводятся в исследовании агентства "Автостат". Согласно приведенным данным, лидером этого рынка традиционно... Согласно приведенным данным, лидером этого рынка традиционно... читать дальше

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Около 80% госконтрактов в 2017 году пришлось на долю региональных и муниципальных заказчиков, следует из сводного аналитического отчета по результатам осуществления мониторинга закупок, товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, опубликованного Минфином... читать дальше

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