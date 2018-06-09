ЦБ РФ установил курс евро с 10 июня в размере 73,3654 руб.

9 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 10 июня, составляет 73,3654 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 42,62 коп.

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В среду, 13 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $22,11 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ...

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В среду, 13 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 37 выпускам облигаций на общую сумму 32841,47 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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В среду, 13 июня, ожидаются погашения по 16 выпускам облигаций на общую сумму 631155,65 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения... Размер погашения... читать дальше

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Директор благотворительного фонда поддержки детей и молодежи Руслан Халиуллин подал в Мосгоризбирком документы на выдвижение кандидатом в мэры столицы, сообщили "Интерфаксу" в комиссии. "Р.Халиуллин подал документы как самовыдвиженец", - сказал собеседник агентства. Он отметил,... читать дальше

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Минэнерго планирует в правительстве обсудить обновленный проект Энергостратегии-2035, заявил журналистам первый заместитель министра энергетики Алексей Текслер. "Мы планируем уточнить все отраслевые направления. Что касается развития электроэнергетической отрасли - это... "Мы планируем уточнить все отраслевые направления. Что касается развития электроэнергетической отрасли - это... читать дальше

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ЦБ РФ с 10 июня установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2602,18 (-15,48) руб./грамм; на серебро - 33,51 (-0,18) руб./грамм; на платину - 1805,94 (-3,37) руб./грамм; на палладий - 2034,44 (-6,57) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Правительство РФ предлагает разрешить валютные операции между резидентами в случае, если они связанны с заключением договоров страхования экспортных кредитов и инвестиций от предпринимательских или политических рисков. Соответствующие правительственные поправки... Соответствующие правительственные поправки... читать дальше

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ЦБ РФ в субботу разместил девятый выпуск купонных облигаций (КОБР) (рег. номер 4-09-22BR1-8) в объеме 20 млрд 089,3 млн рублей, сообщается в материалах на сайте Банка России. Банкам были предложены бумаги Банка России объемом 87 млрд 078 млн рублей. Спрос по номиналу... Банкам были предложены бумаги Банка России объемом 87 млрд 078 млн рублей. Спрос по номиналу... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 13,21 пункта (0,582%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2281,13 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2281,7 (+0,61%) пункта,... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило ПАО "Меткомбанк" кредитный рейтинг BBB-(RU), прогноз -"стабильный". Как говорится в сообщении агентства, кредитный рейтинг ПАО "Меткомбанк" обусловлен удовлетворительным бизнес-профилем в сочетании с сильной... Как говорится в сообщении агентства, кредитный рейтинг ПАО "Меткомбанк" обусловлен удовлетворительным бизнес-профилем в сочетании с сильной... читать дальше

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Нерезиденты в апреле 2018 года уменьшили инвестиции в российские ОФЗ на 131 млрд рублей, или на 5,6%, следует из данных на сайте ЦБ РФ. Отток средств нерезидентов из ОФЗ в апреле произошел впервые с ноября 2017 года, когда он составил 1 млрд рублей (до этого в июне - 21... Отток средств нерезидентов из ОФЗ в апреле произошел впервые с ноября 2017 года, когда он составил 1 млрд рублей (до этого в июне - 21... читать дальше

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Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) 19 июня проведет сбор заявок на пятнадцатилетние бонды объемом $150 млн, ориентир ставки 1-го купона - 5,9-6,1% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. По выпуску предусмотрена оферта через 5... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинги Чувашской Республики, Алтайского края и Краснодарского края. При этом рейтинги Краснодарского края и рейтинги города Казани были отозваны, говорится в сообщении Fitch. При этом рейтинги Краснодарского края и рейтинги города Казани были отозваны, говорится в сообщении Fitch. Долгосрочные рейтинги... Долгосрочные рейтинги... читать дальше

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ООО "Технологии строительства СОФЖИ" (дочерняя структура Самарского областного фонда жилья и ипотеки, СОФЖИ, контролируется правительством региона) полностью погасило дебютные именные облигации 1-й серии на 510 млн рублей, говорится в сообщении эмитента. Распоряжение... Распоряжение... читать дальше

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Глава "Газпром нефти" Александр Дюков считает необходимым, чтобы страны ОПЕК+ на заседании 22-23 июня приняли решение об увеличении нефтедобычи. Как заявил топ-менеджер в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК), рынок уже близок к перегреву, никто не заинтересован в... Как заявил топ-менеджер в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК), рынок уже близок к перегреву, никто не заинтересован в... читать дальше

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Проблему роста цен на бензин и дизельное топливо можно решить дальнейшим сокращением акцизов, но правительство к этому пока не готово, сообщил глава "Газпром нефти" Александр Дюков на пресс-конференции. По его словам, на текущий момент дефицита топлива нет, поэтому предложение... читать дальше

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