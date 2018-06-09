ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 73,7916 руб.

9 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс евро , установленный Центральным банком с 9 июня, составляет 73,7916 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 72,30 коп.

.

"Эксперт РА" и китайское рейтинговое агентство China Chengxin International Credit Rating подписали меморандум о партнерстве. Документ, подписание которого приурочено к визиту президента Владимира Путина в Китай, предусматривает взаимодействие в сфере... Документ, подписание которого приурочено к визиту президента Владимира Путина в Китай, предусматривает взаимодействие в сфере... читать дальше

.

К середине дня индекс Мосбиржи продолжает снижаться. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 48,15 пункта (2,079%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2267,92 пункта. К середине дня индекс РТС продолжает снижаться. По... К середине дня индекс РТС продолжает снижаться. По... читать дальше

.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 26611,108 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 266,681 млрд руб., или на...

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 742 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,7833 руб. Минимальный курс юаня составил 9,75 руб., максимальный - 9,8279... Минимальный курс юаня составил 9,75 руб., максимальный - 9,8279... читать дальше

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 5396 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,6288 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 3444 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,6524 руб. Минимальный курс евро составил 73,24 руб.,... Минимальный курс евро составил 73,24 руб.,... читать дальше

.

Рынок акций РФ, открывшийся в миноре, завершил пятницу более чем 2-процентным падением. Европейские фондовые индексы в основном весь день демонстрировали минорный настрой. Европейские фондовые индексы в основном весь день демонстрировали минорный настрой. Азиатские рынки акций закрылись резким снижением. Азиатские рынки акций закрылись резким снижением. Котировки фьючерсов на индексы... Котировки фьючерсов на индексы... читать дальше

.

Китайский гигант Cosco Shipping интересовался покупкой доли в государственном ПАО "Совкомфлот" в рамках приватизации, однако российская сторона считает предпочтительным вариант не с профильным отраслевым игроком, а с финансовым инвестором из КНР, рассказали "Интерфаксу" два... читать дальше

.

Американские сенаторы-демократы Элизабет Уоррен, Рон Уайден и Майкл Беннет направили письма в ряд госведомств, подняв вопрос о правомерности комментариев, сделанных президентом США Дональдом Трампом относительно важных статистических данных, до их официальной... читать дальше

.

Вместо повышения налогов лучше продавать акции компаний, в частности, Сбербанка России, считает глава банка Герман Греф. "Я не вижу ни одного основания, почему нас надо держать сейчас, когда требуются деньги на выполнение указов президента. Лучше вместо повышения... "Я не вижу ни одного основания, почему нас надо держать сейчас, когда требуются деньги на выполнение указов президента. Лучше вместо повышения... читать дальше

.

Возвратный акциз на нефть должен компенсировать серьезный рост акцизов на топливо, который ожидается с 1 января 2019 года, сообщила замминистра энергетики Анастасия Бондаренко. Ставка акцизов на бензины снижается с 1 июня на 3 тысячи рублей, на дизельное топливо - на 2... Ставка акцизов на бензины снижается с 1 июня на 3 тысячи рублей, на дизельное топливо - на 2... читать дальше

.

Нефтяные цены продолжают снижаться в пятницу и завершают неделю в небольшом минусе. Котировка августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:05 мск опустилась на $1,05 (1,36%) - до $76,27 за баррель. Котировка августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:05 мск опустилась на $1,05 (1,36%) - до $76,27 за баррель. WTI с поставкой в июле на электронных... WTI с поставкой в июле на электронных... читать дальше

.

В апреле экономический рост в Грузии составил 6,5%, что является самым высоким за последние годы показателем как в ежемесячном, так и в квартальном разрезе, заявил в пятницу премьер-министр Георгий Квирикашвили на заседании правительства. "По данным статистики, за... "По данным статистики, за... читать дальше

.

Премьер Италии Джузеппе Конте заявил в пятницу, что будет изучать вопрос о том, следует ли его стране накладывать вето на продление европейских санкций против РФ. "Мы будем изучать этот вопрос", - приводят итальянские СМИ ответ Дж.Конте на вопрос журналиста в Канаде о... "Мы будем изучать этот вопрос", - приводят итальянские СМИ ответ Дж.Конте на вопрос журналиста в Канаде о... читать дальше

.

В прошлом году инвестиции российских страховых компаний, специализирующихся на страховании жизни, в государственные и корпоративные облигации составили по 37% от всех инвестиций таких компаний, сообщил председатель комитета по страхованию от несчастных случаев и развитию... читать дальше

.

Глава Евросовета Дональд Туск высказался за сохранение "Группы семи" в нынешнем формате. "Я слышал много спекуляций, но "семерка" - это счастливое число, по крайней мере, в нашей культуре", - сказал Д.Туск на пресс-конференции на саммите G7, отвечая на просьбу... "Я слышал много спекуляций, но "семерка" - это счастливое число, по крайней мере, в нашей культуре", - сказал Д.Туск на пресс-конференции на саммите G7, отвечая на просьбу... читать дальше

.