ЦБ РФ установил курс евро с 9 июня в размере 73,7916 руб.

8 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 9 июня, составляет 73,7916 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 72,30 коп.

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Уже в 3-м квартале т.г. на базе мастерчейна будут запущены три финансовых продукта, сообщила сегодня журналистам первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова журналистам на Международном финансовом конгрессе. "Была большая исследовательская работа до того, как мы сделали... "Была большая исследовательская работа до того, как мы сделали... читать дальше

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Средневзвешенная ставка по кредитам в рублях, выданным банками РФ (без учета Сбербанка) нефинансовым предприятиям на срок до года, включая кредиты "до востребования", в апреле 2018 года снизилась до 8,92% годовых с 9,00% в марте, сообщается в информации ЦБ РФ, размещенной на... читать дальше

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Банк "Зенит" установил ставку 9-10-го купонов облигаций серии БО-13 в размере 7,5% годовых, говорится в сообщении кредитной организации. Размер выплаты по каждому из этих купонов составит 37,4 рубля на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс. рублей. Размер выплаты по каждому из этих купонов составит 37,4 рубля на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс. рублей. Десятилетние... Десятилетние... читать дальше

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Банк России отмечает временный характер факторов, которые привели к росту инфляционных ожиданий в мае, надеется на дальнейшее снижение ожиданий. Инфляционные ожидания населения под действием ослабления курса рубля и роста цен на бензин в мае выросли до 8,6% с... Инфляционные ожидания населения под действием ослабления курса рубля и роста цен на бензин в мае выросли до 8,6% с... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Белгородской области на уровне A+(RU), прогноз "стабильный", и облигаций области на уровне A+(RU). Как говорится в сообщении агентства, кредитный рейтинг Белгородской области обусловлен... Как говорится в сообщении агентства, кредитный рейтинг Белгородской области обусловлен... читать дальше

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ЦБ РФ не видит резкого изменения интереса иностранных инвесторов к российским активам, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина журналистам в рамках Международного финансового конгресса. В принципе российские активы остаются привлекательными, поддерживаемыми... читать дальше

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Тема приватизации "Совкомфлота" обсуждалась на российско-китайских переговорах, она получила развитие, но конкретных договоренностей пока нет, сообщил журналистам в Пекине министр экономического развития Максим Орешкин. В настоящее время 100% "Совкомфлота" принадлежит... В настоящее время 100% "Совкомфлота" принадлежит... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Московской области на уровне AA(RU), прогноз "стабильный". Агентство также подтвердило рейтинг облигаций Мособласти на уровне AA(RU), говорится в сообщении АКРА. Агентство также подтвердило рейтинг облигаций Мособласти на уровне AA(RU), говорится в сообщении АКРА. Как отмечается,... Как отмечается,... читать дальше

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К середине дня индекс Мосбиржи начал снижаться. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 23,5 пункта (1,015%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2292,57 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2316,92 (+0,04%) пункта,... читать дальше

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РФ и КНР, выразив разочарование выходом США из Совместного всеобъемлющего плана действия по иранской ядерной программе (СВПД) высказались за сохранение этого документа и отметили важность защиты торгово-экономических связей с Ираном от односторонних санкций... читать дальше

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Максимальное значение за месяц (с 9 мая по 8 июня) - 61,9551 руб. за доллар, минимальное значение - 60,3529 руб. за доллар, средний курс покупки за месяц вырос на 0,86 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Международное рейтинговое агентство Fitch в пятницу повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) X5 Retail Group N.V. в иностранной и национальной валютах с "ВВ" до "BB+". Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз рейтингов - "стабильный". Повышение... Повышение... читать дальше

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 73,09/74,41 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 53 коп., Cредний курс продажи вырос на...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 62,18/62,97 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 50 коп., средний...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 61,96/63,19 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 62 коп., Cредний курс продажи...

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Россия и Китай сегодня подписали заявление о совместном технико-экономическом обосновании соглашения о Евразийском экономическом партнерстве. Документ был подписан министром экономического развития РФ Максимом Орешкиным и министром коммерции Китая Чжун Шанем по итогам... Документ был подписан министром экономического развития РФ Максимом Орешкиным и министром коммерции Китая Чжун Шанем по итогам... читать дальше

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