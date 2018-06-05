Учетные цены Банка России на драгметаллы с 6 июня

5 июня. FINMARKET.RU -РФ с 6 июня установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2575,16 (-2,57) руб./грамм; на серебро - 32,65 (-0,08) руб./грамм; на платину - 1787,52 (-6,43) руб./грамм; на палладий - 1978,82 (-30,16) руб./грамм.

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ООО "Ломбард "Мастер" утвердило параметры выпуска облигаций серии БО-П01 объемом 50 млн рублей, говорится в сообщении компании. Выпуск будет размещен на один год по открытой подписке. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей. Выпуск будет размещен на один год по открытой подписке. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей. Облигации будут размещаться в... Облигации будут размещаться в... читать дальше

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После снижения индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 5,41 пункта (0,233%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2318,23 пункта. Индекс РТС корректируется наверх после... Индекс РТС корректируется наверх после... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 39441,982 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 53,857 млрд руб., или на...

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нешэкономбанк (ВЭБ) установил ставку купона краткосрочных бондов серии ПБО-001Р-К052 на уровне 6,88% годовых, говорится в сообщении банка. Объем выпуска составляет 20 млрд рублей. Сбор заявок пройдет 6 июня, техническое размещение запланировано на 7 июня. Сбор заявок пройдет 6 июня, техническое размещение запланировано на 7 июня. Срок... Срок... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 768 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,646 руб. Минимальный курс евро составил 72,44 руб.,... Минимальный курс евро составил 72,44 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 240 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,6937 руб. Минимальный курс юаня составил 9,6736 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 9,6736 руб., максимальный -... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2355 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,1866 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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нешэкономбанк завершил размещение краткосрочных облигаций серии ПБО-001Р-К050 номинальным объемом 20 млрд рублей, реализовав 76,5% выпуска на 15,3 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Сбор заявок на облигации прошел 31 мая. Ставка купона установлена в размере 6,88%... Сбор заявок на облигации прошел 31 мая. Ставка купона установлена в размере 6,88%... читать дальше

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Вена в качестве председателя в Евросоюзе поддержит позицию Брюсселя в вопросе антироссийских санкций, заявил канцлер Австрии Себастьян Курц. "С 1 июля мы будем председательствовать в ЕС и будем активно принимать участие в позиции Евросоюза, будем поддерживать решения... "С 1 июля мы будем председательствовать в ЕС и будем активно принимать участие в позиции Евросоюза, будем поддерживать решения... читать дальше

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"Московская биржа" с 7 июня переводит в первый уровень котировального списка из второго уровня облигации ПАО "НК "Роснефть" 6-й, 9-й и 10-й серий, говорится в сообщении биржи. "Роснефть" разместила 10-летние выпуски общим объемом 40 млрд рублей в июне 2013 года. Ставка... "Роснефть" разместила 10-летние выпуски общим объемом 40 млрд рублей в июне 2013 года. Ставка... читать дальше

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Российский рынок акций завершил торги в красной зоне на фоне снижающейся нефти. Большинство фондовых индексов стран Азиатско-Тихоокеанского региона выросло по итогам торгов, однако в минус перешли Европа и Америка. Большинство фондовых индексов стран Азиатско-Тихоокеанского региона выросло по итогам торгов, однако в минус перешли Европа и Америка. США и Китай не достигли соглашения по итогам... США и Китай не достигли соглашения по итогам... читать дальше

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Маржа пятнадцатилетних бондов ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) на 10 млрд рублей серии 001Р-10 установлена в размере 0,65 процентного пункта (п.п.), следует из сообщения компании. Это соответствует финальному ориентиру. В ходе маркетинга... В ходе маркетинга... читать дальше

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ООО "Элемент Лизинг" в рамках оферты приобрело 1 млн 773,317 тыс. биржевых облигаций серии БО-03 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении организации. Объем выпуска составляет 2 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, эмитент выкупил 88,7% бондов... Объем выпуска составляет 2 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, эмитент выкупил 88,7% бондов... читать дальше

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Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и председатель правления OMV AG Райнер Зеле подписали соглашение о поставках газа до 2040 года между ООО "Газпром экспорт" и OMV Gas Marketing and Trading GmbH. Документ подписан в Вене в присутствии президента РФ Владимира Путина... читать дальше

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Аналитики ЦБ полагают, что рост зарплат в частном секторе остается проинфляционным фактором, повышение МРОТ с 1 мая добавит показателю динамики. "Учитывая растущий спрос на труд и снижающуюся безработицу, мы приходим к выводу о том, что рост заработной платы в частном... "Учитывая растущий спрос на труд и снижающуюся безработицу, мы приходим к выводу о том, что рост заработной платы в частном... читать дальше

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Инфляция продолжает оставаться на пониженном уровне, однако за последнее время разрыв между ее устойчивыми компонентами и целевым уровнем Банка России несколько сократился. Политика Банка России способствует снижению инфляционных рисков и закреплению инфляции на уровне, близком... читать дальше

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