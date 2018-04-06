Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 1758,8 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2962,51 млрд руб.

6 апреля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 6 апреля составили по Российской Федерации 1758,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1377 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 1960,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1579,6 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 6 апреля составили 2962,51 млрд руб. против 2683,40608 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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