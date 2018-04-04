ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 57,5375 руб.

4 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 4 апреля, составляет 57,5375 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 25,25 коп.

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Доллар США и евро растут на "Московской бирже", рубль снижается к бивалютной корзине на фоне уменьшения интереса к рисковым активам из-за усиления торгового противодействия между США и Китаем. Курс доллара США по состоянию на 15:36 мск составил 57,77 руб., что на 20... Курс доллара США по состоянию на 15:36 мск составил 57,77 руб., что на 20... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала краткосрочные биржевые облигации Внешэкономбанка (ВЭБ) серии ПБО-001Р-К032 объемом 20 млрд рублей и включила их в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер... Выпуску присвоен идентификационный номер... читать дальше

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Доля пользователей интернета в России в первом квартале 2018 г. составила 80%, свидетельствуют данные исследования, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Число ежедневных интернет-серферов выросло с 28% в 2011 г. до 62% в 2018 г. Причем среди... читать дальше

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"Московская биржа" 4 апреля зарегистрировала биржевые облигации АО "Дом.рф" (ранее - Агентство ипотечного жилищного кредитования, АИЖК) серии 001P-03R объемом 15 млрд рублей и включила их в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску... Выпуску... читать дальше

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Данные опроса, проведенного ООО "инФОМ" по заказу Банка России, в части изменения материального положения свидетельствуют о стабилизации оценок в марте на уровне января-февраля. При этом за последние шесть месяцев практически все оценки показывают улучшение ситуации. Например, в... читать дальше

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В четверг, 5 апреля, ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 95000,00 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения... Размер погашения... читать дальше

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В четверг, 5 апреля, ожидаются выплаты купонных доходов по 13 выпускам облигаций на общую сумму 3304,91 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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В четверг, 5 апреля, ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $62,40 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала биржевые облигации ПАО "Группа компаний ПИК" серии БО-П04 объемом 7 млрд рублей и включила их в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер... Выпуску присвоен идентификационный номер... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" (RAEX) присвоило рейтинг кредитоспособности Райффайзенбанку на уровне "ruAAA". По рейтингу установлен "стабильный" прогноз, говорится в сообщении агентства. Рейтинга банка обусловлен очень сильным бизнес-профилем, высоким уровнем... Рейтинга банка обусловлен очень сильным бизнес-профилем, высоким уровнем... читать дальше

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"Московская биржа" 4 апреля зарегистрировала программу биржевых облигаций ООО "Самаратранснефть-терминал" (входит в ГК "Петронефть") серии 001P объемом до 25 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, говорится в сообщении биржи. Идентификационный... Идентификационный... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 767 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,9501 руб. Минимальный курс евро составил 70,66 руб., максимальный -... Минимальный курс евро составил 70,66 руб., максимальный -... читать дальше

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ЦБ РФ с 5 апреля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2494,46 (+21,92) руб./грамм; на серебро - 30,57 (+0,01) руб./грамм; на платину - 1716,03 (-11,75) руб./грамм; на палладий - 1725,31 (-15,42) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Россияне, опрошенные ООО "инФОМ", оценили инфляцию за последние 12 месяцев в 9,2%, свидетельствуют данные мартовского опроса, проведенного по заказу Банка России. Это минимальное значение ощущаемой инфляции за всю историю наблюдений. При этом с начала года данный показатель... читать дальше

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Япония в феврале увеличила импорт нефти из России в 2.1 раза - до 956,697 тыс. килолитров по сравнению с 465,602 тыс. килолитров в январе текущего года, свидетельствуют предварительные данные министерства экономики, торговли и промышленности Японии. В том числе импорт... В том числе импорт... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 11,65 пункта (0,515%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2252,2 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2273,53 (+0,43%) пункта,... читать дальше

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